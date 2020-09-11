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ОБЭП УВД Центрального района Минска проверяет деятельность «ИменаМедиа»

11.09.2020 18:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверяет деятельность социально-благотворительного учреждения по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа», сообщила БелаПАН его руководитель Екатерина Синюк.

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»).

По словам Синюк, утром 11 сентября на рецепции в здании, где находится офис «ИменаМедиа», оставили уведомление УВД администрации Центрального района Минска о необходимости предоставления сведений об использовании иностранных пожертвований за период с 1 января 2020 года.

Из разговора адвоката Екатерины Желтоноги со старшим оперуполномоченным ОБЭП Центрального района стало понятно, что «сейчас идет проверка деятельности всех благотворительных организаций, принимающих иностранную помощь, а не только "Имен", сказала Синюк. Сотрудники ОБЭП просили предоставить им сводную информацию о расходовании иностранной безвозмездной помощи. "На следующей неделе мы предоставим необходимые сведения. Все иностранные пожертвования мы регистрируем в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента. На каждый платеж собираем множество документов. Средства расходуем по целевому назначению, каждая цель согласовывается в департаменте», — подчеркнула руководитель учреждения.

10 сентября Министерство юстиции предупредило об ответственности за деятельность незарегистрированных фондов. «Организация деятельности либо участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию, являются незаконными и влекут ответственность в соответствии со статьей 23.88 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — говорилось в сообщении.

Минюст обратил внимание на то, что фонды, осуществляющие сбор средств для протестующих, не зарегистрированы в Беларуси и находятся вне рамок правового поля.

После событий 9—11 августа было создано несколько инициатив для помощи пострадавшим. В частности инициатива By_Help, которая ранее собирала средства для помощи медикам на борьбу с COVID-19, объявила о сборе средств для оплаты штрафов и лечения людей, пострадавших от силовиков. На эти цели люди из разных стран пожертвовали более 2 млн 800 тыс. долларов. Белорусский фонд солидарности объявил сбор средств на поддержку граждан, лишившихся работы из-за политических репрессий. На 10 сентября в этот фонд перечислено более 2 млн долларов.

Инициативы регулярно отчитываются о произведенных выплатах.

 
Теги: Минск
 
 
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Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверяет деятельность...
 
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