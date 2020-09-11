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На саммите ЕС предложат ввести безвизовый режим для белорусов
Источник материала: Навiны
Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецки на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств «четверки».
«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.
«Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», — цитирует Моравецкого пресс-служба правительства Польши.
«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — уточнил он.
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Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши...
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