На саммите ЕС предложат ввести безвизовый режим для белорусов

Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецки на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств «четверки».

«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.

«Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», — цитирует Моравецкого пресс-служба правительства Польши.

«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — уточнил он.