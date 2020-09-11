Генпрокуратура взялась за МВД и другие ведомства: они недорабатывали в обеспечении общественного порядка

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Сегодня Генпрокуратура выступила с заявлением, сославшись на требование Александра Лукашенко: «Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашего государства». Выявлены недостатки в ряде органов по обеспечению общественного порядка.

Заместитель Генерального прокурора Алексей Стук назвал органы, которые недорабатывали в сфере обеспечения общественного порядка: МВД, МЧС, Следственный комитет, Министерство образования и Министерство здравоохранения, а также исполнительные комитеты Минска и областей.

— Необходимо организовать работу по подсчету всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение. Под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическом лицу и городскому хозяйству: транспорту, средствам коммуникаций, дорожному покрытию, малым архитектурным формам. А также на выезд и работу специальных служб. При этом хочу отметить, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин.

Прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать этим нарушениям. Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, отряды самообороны, дружины, давать оценку их деятельности и при нарушении закона пресекать ее.

Также Алексей Стук отметил, что признаны недостаточными действия компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.