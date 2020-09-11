Продолжаются автопробеги «За Беларусь». Уже на машинах с номерами

Источник материала: Onliner

Во второй половине августа в разных городах страны проходили патриотические автопробеги «За Беларусь». Сообщалось, водители и пассажиры выступали в поддержку мирной страны. В нескольких таких акция участвовали машины со скрытыми номерами, иногда их даже сопровождали патрульные автомобили ГАИ. Сегодня сообщается, что эстафету автопробегов принимает Городок.









«Мероприятие проводилось по инициативе районной организации „Белая Русь“, — сообщает БЕЛТА. — Автопробег протяженностью 45 км стартовал с главной площади райцентра. Первой точкой на пути стала братская могила в деревне Малашенки. Минутой молчания и цветами почтили память погибших воинов участники акции. Далее была остановка в поселке Езерище, где состоялись небольшой митинг и концерт, подготовленный местным домом культуры».













Отличительной черта пробега в Городке — автомобилисты перестали скрывать госномера, что запрещено ПДД (п. 194.2), т. к. предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 18.12 КоАП. Как видно на фото, к городокскому патриотическому пробегу «За Беларусь» присоединились и автомобили с российской регистрацией.





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