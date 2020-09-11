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Продолжаются автопробеги «За Беларусь». Уже на машинах с номерами
Источник материала: Onliner
Во второй половине августа в разных городах страны
«Мероприятие проводилось по инициативе районной организации „Белая Русь“, —
Отличительной черта пробега в Городке — автомобилисты перестали скрывать госномера, что запрещено ПДД (п. 194.2), т. к. предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 18.12 КоАП. Как видно на фото, к городокскому патриотическому пробегу «За Беларусь» присоединились и автомобили с российской регистрацией.
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Во второй половине августа в разных городах страны проходили патриотические автопробеги «За Беларусь». Сообщалось, водители и пассажиры выступали в поддержку...
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