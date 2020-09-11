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В США почтили память погибших в теракте 11 сентября

11.09.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У мемориала жертвам теракта собрались родственники погибших. Доступ для остальных ограничили из-за пандемии. Имена всех погибших зачитывали вслух. А затем на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, появились световые столбы.

Фрагмент поминальных мероприятий из Нью-Йорка - в нашем видео.

 
 
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В США почтили память погибших в теракте 11 сентября 2001 года. 19 лет назад в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета. Ими управляли...
 
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