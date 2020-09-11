Главное – не напугать зрителя: как СМИ освещают социальные проблемы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Главная задача журналиста – поведать о проблемах в обществе, а не пугать ими читателя или зрителя, подчеркивает медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

В ходе вебинара SputnikPro Кедровская рассказала, как создать успешный социальный медиапроект, и как журналисту освещать непростые темы.

Опасайтесь мошенников

Во время мастер-класса медиаменеджер объяснила, что нужно учитывать в работе с социальными темами. Во-первых, благотворительность – сфера, которая притягивает мошенников. И журналисту стоит сотрудничать только с теми фондами, деятельность которых прозрачна.

"Мы должны быть объективными и проверять абсолютно все: действительно ли нужна помощь и в каком виде", – рекомендует эксперт.

Во-вторых, журналисты обязаны рассказывать о том, что нужно сделать, чтобы исправить проблему в обществе. Если ее просто описать, то можно лишь напугать, оттолкнуть читателя или зрителя.

"Если мы покажем статистику домов престарелых или детских приютов – это никакого эффекта не окажет на общество. Продемонстрируйте проблему через человеческую историю – так мы сможем достучаться до сердца читателя", – объясняет Кедровская.

По ее словам, сейчас не работает схема, когда в СМИ просто публикуются банковские реквизиты для благотворительного сбора. Чтобы призвать людей участвовать в помощи, необходимо наглядно донести, чем и как можно помочь в конкретной истории.

Как сделать социальный проект успешным

Кедровская выделяет шесть тем социальной журналистики:

паллиативная помощь – комплекс мер, которые призваны облегчить жизнь тяжелобольным людям

благотворительность

дети без родителей – очень тяжелая для восприятия тематика, потому что за каждого ребенка болит душа

действия опеки – в последнее время ювенальная юстиция иногда переходит границы, об этом тоже нужно писать

дома престарелых

редчайшие заболевания – нужно объяснять, что это такое. Здесь есть проблема финансовая – лечение редких заболеваний стоит больших денег, и иногда только государство может помочь

Кедровская рассказала, что у МИА "Россия сегодня" есть несколько социальных направлений. Это и офлайн-акции, поездки в дома престарелых, сбор вещей для фондов и онлайн-проекты. По ее мнению, проект можно считать успешным тогда, когда удалось достучаться до людей и действительно помочь. Например, акция "Пожалуйста, дышите!", организованная в благодарность всем врачам и волонтерам, которые самоотверженно работают в период пандемии.

Она отметила, что успех акции обусловлен несколькими факторами. Один из них – грамотное продвижение, ведь если проект запускается, это вовсе не обозначает, что о нем сразу все узнают. В свою очередь, на старте акции агентство "Россия сегодня" обратилось к своему партнеру – ВГТРК.

"Мы хотели, чтобы про наших "героев фронта" узнало больше людей. Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев рассказал об этой акции в своей программе на телеканале "Россия". С экранов мы обратили внимание на проект потенциальных участников ", – говорит Кедровская.

После эфира в агентство стали присылать истории врачей. Важно: организаторы акции сделали ограничения по тексту: от 300 до 500 знаков с пробелами, так как длинное описание люди бы не стали читать.

Кроме того, в продвижении акции участвовали футболисты. Во время матча они вышли на поле в футболках с фотографиями медиков.

Также организаторы акции открыли фотовыставку в историческом музее: о медиках-героях, которых журналистам агентства удалось найти в разных городах России.

"И такого рода события сопровождают проект все время его существования. Это напоминание о том, что акция есть, она живет. COVID-19, к сожалению, не уходит, хоть и пошел на спад, и акция пока продолжается", – сказала она.

В заключение мастер-класса Кедровская добавила, что журналисту нужно писать, не боясь, что скажут власти. Кроме того, в тексте должен быть полный набор фактов и мнений.

"У нас колоссальная задача – с одной стороны, не перегнуть палку, а с другой стороны, привлечь к проблеме внимание. Мы не должны подавать информацию однобоко, нужна взвешенность", – добавила эксперт.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.