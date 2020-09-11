ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У меня-то нет Терешковой»: Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко

11.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юморист Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу «перехваченных» Минском телефонных разговоров. За сутки пародия набрала почти 2 млн просмотров

Максим Галкин записал и выложил в Instagram пародию на переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по видеосвязи под названием «Перехват».

В пародии Галкин, изображая Лукашенко, сообщает, что «после успешной операции по перехвату переговоров Варшава — Берлин белорусские разведчики перехватили еще несколько переговоров» — в том числе телефонный звонок Алексея Навального из берлинской клиники «Шарите» на родину, в котором оппозиционер признается в любви к Путину и просит забрать его домой. «Согласитесь, звучит как-то неправдоподобно», — удивляется «Путин». 

В ответ пародист в образе Лукашенко рассказывает о других перехваченных разговорах — например, о звонке канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию и о записанном разговоре президента США Дональда Трампа с самим собой. «А зачем вы этим занимаетесь, о чем думаете?» — спрашивает удивленный «Путин». «Лукашенко» признается, что уже думает о том, как выиграть следующие выборы. 

«Вот видите, это нас отличает: вы думаете о земном, о том, как выиграть следующие выборы, а я думаю о вечном», — говорит Галкин в образе Путина. «Вам хорошо, у меня-то нет Терешковой, чтобы думать о вечном», — отвечает «Лукашенко». 

В пародии Галкин в образе Лукашенко утверждает, что протестующие вышли на митинги, чтобы поздравить его. «Они не мне кричат [«Уходи!»]. Они кричат 2020-му году «Уходи!». Вот, правда, задайте себе вопрос, кто людям больше надоел, Лукашенко или 2020 год», — поясняет он. Если протесты разрастутся, говорит он, можно будет объявить пандемию — «не зря же ее придумали».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юморист Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу «перехваченных» Минском телефонных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это был секрет? Весной Беларусь отказалась создавать обьединение с Украиной, Литвой и Польшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика