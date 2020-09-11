Генпрокуратура: родителей недостаточно наказывают за участие детей в протестах









Также, по его словам, органы обязаны вовремя «выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность».





Ранее Следственный комитет по факту массового марша 6 сентября возбудил очередное уголовное дело по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). При этом воскресные события также названы «массовыми беспорядками».





Комментарии к Уголовному кодексу, в том числе, гласят, что массовыми беспорядками считается «посягательство бесчинствующей толпы на общественную безопасность и деятельность государственных органов».





При таких беспорядках должно быть насилие над личностью, погромы, поджоги и уничтожение имущества, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.





Одним из видов организации массовых беспорядков могут быть призывы к погромам и другим действиям, описанным выше. Сюда же относятся призывы к освобождению заключенных и уничтожению официальной документации.





Однако ничего подобного ни на одном из акций протеста никогда не было. Что касается 6 сентября, то погромщиками как раз-таки были неизвестные люди с дубинками и в бронежилетах, но никак не мирные протестующие.