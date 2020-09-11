Суд Минской области признал незаконной забастовку шахтеров «Беларуськалия»

Суд Минской области признал забастовку шахтеров «Беларуськалия» незаконной. Решение вынесла судья Валентина Короткевич.

Младший советник юстиции Светлана Мандрикова заявила, что принятие решения о забастовке и сама забастовка проведены с нарушением требований Трудового кодекса. В частности, до объявления и проведения забастовки не было заседания примирительной комиссии, не соблюдена процедура принятия решения об объявлении и проведении забастовки, наниматель не был своевременно предупрежден стачкомом о решении провести забастовку, выдвигаемые в ходе забастовки требования не связаны с разрешением коллективного трудового спора и т.д.

Юрист Белорусского конгресса демократических профсоюзов Елена Еськова, которая представляла интересы ответчика Сергея Шица, отметила, что забастовка шахтеров проходила в исключительных для страны условиях. По ее словам, работники предприятия были возмущены грубейшей фальсификацией результатов президентских выборов, а также жесточайшими разгонами, издевательствами, избиениями и убийствами мирных протестующих, поэтому в знак протеста вышли на забастовку.

Юрист отметила, что по законодательству работники имеют право на забастовку только для разрешения коллективного трудового спора, что ограничивает права трудящихся. «В этой стране невозможно провести законную забастовку», — заявила Еськова.