Генпрокуратура призвала незамедлительно пресекать деятельность «незаконных формирований» граждан

Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, Следственный комитет, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, «принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка», заявил заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Указано на необходимость «в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение».

Под ущербом «понимается любой вред, главным образом имущественный», также «затраты на выезд и работу специальных служб».

«В связи с этим будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков», — заявил Стук.

Прокурорам поручено «постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать нарушениям».

«Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность», — отметил представитель Генпрокуратуры.

«В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования», — предупредил Стук.

При выявлении фактов «негативного воздействия» на трудовые коллективы, цель которого — «остановка производственного процесса», прокуроры «оперативно отреагируют и поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий».

«Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях», — заявил Стук.

По его мнению, «создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям».

Стук сообщил, что было составлено более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних «за участие в массовых беспорядках».

В ближайшее время Генпрокуратура «проведет совещание на тему достаточности принимаемых государственными и иными организациями мер по стабилизации обстановки в стране».