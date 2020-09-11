ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть «слили» Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Что нового и какая цена

11.09.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых смартфонов топового класса — Mi 10T и Mi 10T Pro. Качественные изображения девайсов опубликовал ресурс Go2Android.de, на «слив» также обратило внимание издание Rozetked.


Изначально качественные пресс-рендеры новинок появились на страницах испанского подразделения Amazon, но сейчас информацию оттуда уже удалили. Впрочем, энтузиасты успели сохранить изображения. Некоторые спецификации также «утекли». Правда, издания не готовы с уверенностью в 100% утверждать, что они финальные. Возможно, характеристики и цены были указаны для заполнения пустых полей.

Тем не менее, если верить «утечке», то оба смартфона работают на процессор Qualcomm Snapdragon 865. Старшая Pro-модель оснащается экраном на 144 Гц, батареей емкостью в 5000 мАч, а также камерой с несколькими модулями. Разрешение главного якобы составляет 108 Мп. Оперативной памяти — не менее 8 ГБ, постоянной — 128 и/или 256 ГБ. Обычный Mi 10T будет комплектоваться 6/128 ГБ и камерой на 64 Мп.


Rozetked уточняет: о том, что работа над девайсами ведется, ранее сообщал ресурс XDA Developers. Устройства с кодовыми именами apollo и apollopro существуют в глобальной и индейских версиях, уточняет издание.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изначально качественные пресс-рендеры новинок появились на страницах испанского подразделения Amazon, но сейчас информацию оттуда уже удалили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: Еще одна причина, по которой Путин спешит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика