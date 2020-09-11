В Сеть «слили» Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Что нового и какая цена

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых смартфонов топового класса — Mi 10T и Mi 10T Pro. Качественные изображения девайсов опубликовал ресурс Go2Android.de , на «слив» также обратило внимание издание Rozetked .





Изначально качественные пресс-рендеры новинок появились на страницах испанского подразделения Amazon, но сейчас информацию оттуда уже удалили. Впрочем, энтузиасты успели сохранить изображения. Некоторые спецификации также «утекли». Правда, издания не готовы с уверенностью в 100% утверждать, что они финальные. Возможно, характеристики и цены были указаны для заполнения пустых полей.

Тем не менее, если верить «утечке», то оба смартфона работают на процессор Qualcomm Snapdragon 865. Старшая Pro-модель оснащается экраном на 144 Гц, батареей емкостью в 5000 мАч, а также камерой с несколькими модулями. Разрешение главного якобы составляет 108 Мп. Оперативной памяти — не менее 8 ГБ, постоянной — 128 и/или 256 ГБ. Обычный Mi 10T будет комплектоваться 6/128 ГБ и камерой на 64 Мп.





Rozetked уточняет: о том, что работа над девайсами ведется, ранее сообщал ресурс XDA Developers. Устройства с кодовыми именами apollo и apollopro существуют в глобальной и индейских версиях, уточняет издание.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi: