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Вечер пятницы. Крестный ход католиков, адвокат Илья Салей оставлен под стражей

11.09.2020 19:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Католики Минска собираются в эту пятницу на традиционное богослужение, в котором в том числе будут молиться о возвращении в Беларусь архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Напомним, что глава католической церкви Беларуси не смог въехать в страну 1 сентября и до сих пор находится за ее пределами. Сегодня Тадеуш Кондрусевич получил ответ из Госпогранкомитета на письмо, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. Но ни глава Белорусской католической церкви, ни Госпогранкомитет содержание этого ответа не раскрывают.

Костел Святого Роха на Золотой Горке, где проходит богослужение с участием верующих из всех парафий столицы, полностью заполнен, возле храма стоят около 100 человек. Сотрудников милиции в форме или в штатском вокруг не видно.

Вечер пятницы. Крестный ход католиков, адвокат Илья Салей оставлен под стражей

Служба традиционно для католической церкви проходит на белорусском языке. Люди продолжают подходить малыми группами. Вот некоторые слова из проповеди: «…Нужно молиться за тех, кто причинил нам вред. Потому что молитва дает нам возможность изменить, улучшить себя. Своим примером изменишь других. Каждый день мы молимся за нашу страну… В первые дни мы пели Цоя о переменах. Но позже мы увидели потенциал, доброе сердце наших людей. Наш народ войдет в историю золотыми буквами. У нас на брутальное насилие люди ответили добром. Я не знаю другой такой страны…»

Вечер пятницы. Крестный ход католиков, адвокат Илья Салей оставлен под стражей

Адвокат Илья Салей остался под стражей

Стало известно, что адвокату Илье Салею выбрали меру ограничения свободы в виде заключения под стражу. Из изолятора временного содержания на Окрестина он переведен в СИЗО на Володарского. Напомним, сейчас Илья Салей является подозреваемым по ч. 3 ст. 361 «О захвате власти» вместе с Максимом Знаком и Марией Колесниковой.

Вечер пятницы. Крестный ход католиков, адвокат Илья Салей оставлен под стражей

 
Теги: Минск
 
 
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Католики Минска собираются в эту пятницу на традиционное богослужение, в котором в том числе будут молиться о возвращении в Беларусь архиепископа Тадеуша...
 
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