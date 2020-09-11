Вечер пятницы. Крестный ход католиков, адвокат Илья Салей оставлен под стражей

Источник материала: Onliner Католики Минска собираются в эту пятницу на традиционное богослужение, в котором в том числе будут молиться о возвращении в Беларусь архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Напомним, что глава католической церкви Беларуси не смог въехать в страну 1 сентября и до сих пор находится за ее пределами. Сегодня Тадеуш Кондрусевич получил ответ из Госпогранкомитета на письмо, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. Но ни глава Белорусской католической церкви, ни Госпогранкомитет содержание этого ответа не раскрывают.

Костел Святого Роха на Золотой Горке, где проходит богослужение с участием верующих из всех парафий столицы, полностью заполнен, возле храма стоят около 100 человек. Сотрудников милиции в форме или в штатском вокруг не видно.





Служба традиционно для католической церкви проходит на белорусском языке. Люди продолжают подходить малыми группами. Вот некоторые слова из проповеди: «…Нужно молиться за тех, кто причинил нам вред. Потому что молитва дает нам возможность изменить, улучшить себя. Своим примером изменишь других. Каждый день мы молимся за нашу страну… В первые дни мы пели Цоя о переменах. Но позже мы увидели потенциал, доброе сердце наших людей. Наш народ войдет в историю золотыми буквами. У нас на брутальное насилие люди ответили добром. Я не знаю другой такой страны…»





Адвокат Илья Салей остался под стражей

Стало известно, что адвокату Илье Салею выбрали меру ограничения свободы в виде заключения под стражу. Из изолятора временного содержания на Окрестина он переведен в СИЗО на Володарского. Напомним, сейчас Илья Салей является подозреваемым по ч. 3 ст. 361 «О захвате власти» вместе с Максимом Знаком и Марией Колесниковой.



