Суды, мемные войска и прощание с БРСМ. Как проходит неделя в вузах (видео)

Источник материала: Onliner

1 сентября для белорусских студентов означало не столько День знаний, сколько старт протестных настроений. За две недели задержания на шествиях перетекли в уголовные дела, создание стачкомов во многих университетах и очереди на выход из БРСМ. Рассказываем, что происходило в белорусских вузах на этой неделе.

БГУ: лекция по национальной символике

В главном университете страны активно создаются факультетские стачкомы — сейчас в вузе их 14. Молодые люди активно выходят на акции солидарности, в основном поют песни внутри или около своих факультетов и одеваются в бело-красно-белую гамму на парах.













Также представители стачкомов сообщают, что администрация БГУ готова продолжать диалог для решения конкретных вопросов. В ближайшее время будет организована встреча студентов с ректором университета.

— БГУ всеми возможными силами будет обеспечивать безопасность студентов и преподавателей и недопущение присутствия представителей силовых структур на территории университета. А также будет прилагать максимальные усилия для помощи задержанным или репрессированным студентам и преподавателям БГУ, — говорят активисты университета.

Еще в августе ректор БГУ говорил, что митингующих отчислять не будут. Сейчас студенты говорят, что в университете будет проведена лекция о национальной символике «с целью ознакомления граждан с ее историей».

На этой неделе в БГУ отличились не только студенты. Преподаватель университета Максим Шундалов получил 20 базовых по всем известной ст. 23.34 КоАП: согласно протоколу, участвовал в несанкционированном массовом мероприятии 27 августа.

БНТУ: загадка кабинета БРСМ

В БНТУ эта неделя началась с одиночного пикета студента в поддержку задержанной ранее воспитанницы «политеха». Позже студенты этого вуза активно рассаживались на парах в бело-красно-белой гамме.









Также студенты, желающие выйти из БРСМ, сообщают, что кабинет организации закрыт: сначала на двери висело объявление об отсутствии секретаря, а потом его сняли, но дверь по-прежнему была закрыта. Проректор вуза Георгий Вершина ответил Onliner, что будет выяснять причину, и уточнил, что видел секретаря БРСМ в стенах вуза.





БГУИР: мобилизация мемных войск

Паблик «Мирный БГУИР» сообщил, что во время акций солидарности были задержаны несколько студентов вуза. Это третьекурсники Павел Дубровский (получил штраф в 4 базовые величины) и Ярослав Морхат (дали 8 суток административного ареста), а также четверокурсница Екатерина Екатерина, ФКСиС (отпустили с протоколом).

Рассадка по цветовой гамме в БГУИР, наверное, была самой массовой среди всех вузов страны.















Студенты рассказывают, что некоторые преподаватели поддержали их на акциях солидарности. Но, судя по видео, не все довольны активностью «бгуировцев». В сети появился фрагмент разговора декана ФИТУ со студентами во время «спеўнага сходу».

«... Когда я вижу вас, вот в прошлый раз поющих, я сразу вспоминаю Преображенского. Что в голове завелось что-то... Скоро я зайду в туалет, а там нас**но и разбитые унитазы. Скоро такое будет», — сказал он.

Администраторы паблика «Мирный БГУИР» ответили на этот месседж с иронией: «Благодарим Леонида Юрьевича за поддержку и также надеемся, что наши мирные акции не перерастут в описанные им сцены».

А в ответ на сообщение официального Telegram-канала Минобразования студенты БГУИР объявили о мобилизации мемных войск университета.

«Солдаты! Сегодня, в 6 часов вечера, без объявления войны на наш бастион студенческого активизма была совершена гнусная атака со стороны официального канала Министерства образования! Пришло время расчехлять свои фотошопы и клавиатуры! Пора дать достойный отпор карпенковским боевикам! К БОЮ!» — говорится в ироничном сообщении одного из пабликов вуза.