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Панкратов: истерики по поводу интеграции Беларуси и РФ не стоят внимания

11.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Панкратов: истерики по поводу интеграции Беларуси и РФ не стоят внимания

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи и возможная активизация процесса сближения Беларуси и России, безусловно, будет находиться в зоне пристального внимания как со стороны сторонников, так и со стороны противников этого процесса.

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Руководство стран Балтии вряд ли с оптимизмом относится к белорусско-российскому союзу, но, очевидно, не все думают так, определенная часть населения по-прежнему чувствует себя частью нашей общей цивилизации и эти люди искренне испытывают и озабоченность текущей белорусской проблематикой, и заинтересованность в перспективах сближения Беларуси и России, об этом рассуждает известный латвийский политик, публицист, глава политической партии "Действие" Руслан Панкратов.

"Время сближения пришло, и это факт. Это самое здравое и актуальное на сегодняшний момент. То, что Запад будет возмущен ― крайне предсказуемо, как осень, которая приходит на смену лету. Они будут говорить, что все это демократично, удивляет то, что они перестали прикрывать собственный снобизм и высокомерие в отношении славянских стран", ― утверждает политик.

По мнению Панкратова, стоит еще раз вдумчиво и внимательно изучить тонкие механизмы интеграции и приступить к их реализации не смотря на всю существующую проблематику.

Программу "Грани формата" с участием главы Латвийской политической партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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О перспективах белорусско-российского сближения рассуждает известный латвийский политик Руслан Панкратов.
 
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