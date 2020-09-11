Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панкратов: истерики по поводу интеграции Беларуси и РФ не стоят внимания

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи и возможная активизация процесса сближения Беларуси и России, безусловно, будет находиться в зоне пристального внимания как со стороны сторонников, так и со стороны противников этого процесса.

Руководство стран Балтии вряд ли с оптимизмом относится к белорусско-российскому союзу, но, очевидно, не все думают так, определенная часть населения по-прежнему чувствует себя частью нашей общей цивилизации и эти люди искренне испытывают и озабоченность текущей белорусской проблематикой, и заинтересованность в перспективах сближения Беларуси и России, об этом рассуждает известный латвийский политик, публицист, глава политической партии "Действие" Руслан Панкратов.

"Время сближения пришло, и это факт. Это самое здравое и актуальное на сегодняшний момент. То, что Запад будет возмущен ― крайне предсказуемо, как осень, которая приходит на смену лету. Они будут говорить, что все это демократично, удивляет то, что они перестали прикрывать собственный снобизм и высокомерие в отношении славянских стран", ― утверждает политик.

По мнению Панкратова, стоит еще раз вдумчиво и внимательно изучить тонкие механизмы интеграции и приступить к их реализации не смотря на всю существующую проблематику.

Программу "Грани формата" с участием главы Латвийской политической партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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