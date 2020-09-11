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Рассматривают персонально: США готовят санкции против Беларуси, консультируются по этому вопросу с ЕС
Источник материала: Партизан
Американская администрация работает над составлением санкционного списка по Беларуси и в скором времени будет готова его объявить, заявил в пятницу первый замгоссекретаря США Стивен Биган.
По сообщению американских СМИ, он пояснил, что Вашингтон объявит об ограничительных мерах "в очень недалеком будущем".
По словам Бигана, речь пойдет о персональных санкциях, причем США и ЕС в связи с этим "обмениваются информацией о ряде людей".
Говоря о возможности перехода в дальнейшем на санкции против компаний или секторальные санкции, Биган пояснил: "Мы не хотим, чтобы граждане Беларуси страдали от дополнительных ограничительных мер. Мы пойдем на них лишь если это будет совершенно необходимо".
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Рассматривают персонально: США готовят санкции против Беларуси, консультируются по этому вопросу с ЕС
Американская администрация работает над составлением санкционного списка по Беларуси и в скором времени будет готова его объявить, заявил в пятницу первый...
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