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Католики Минска проводят Крестный путь за возвращение архиепископа Кондрусевича

11.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также столичные католики молятся о прекращении преследования Костела в Беларуси




Общегородской Крестный путь в интенции прекращения преследования Католической церкви в Беларуси и возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича проходит 11 сентября на территории костела Святой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке в Минске. Богослужение проводят после святой Мессы в 18.30 на открытом воздухе на прикостельной территории. Возглавит целебрацию генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.
 
Теги: Минск
 
 
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Также столичные католики молятся о прекращении преследования Костела в Беларуси
 
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