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«Все сделал Машеров». Политолог назвал единственное достижение Лукашенко в экономике

11.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственное достижение в экономике, которого добился Александр Лукашенко на посту президента Беларуси, стало создание IT-сектора, но и эта отрасль сейчас испытывает проблемы. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру



«Этот кластер создавался уже в эпоху Лукашенко. Вся остальная экономика — это не его эпоха. Это эпоха Машерова была, советская эпоха. Он ее просто эксплуатировал 26 лет», — указал эксперт.

По его сведениям, в этом IT-секторе сейчас работают 60 тысяч человек, она формирует около 6% ВВП республику, однако они подвергаются репрессиям со стороны властей и уходят в Литву и на Украину.

Болкунец подчеркнул, что это будет означать отток трудовых ресурсов и сокращение доходов, что обязательно скажется на пополняемости бюджета и финансовом положении рядовых граждан.  

Специалист прогнозирует, что если осенью Беларусь нигде не перекредитуется, то это может вызвать новую протестную волну, которая уже будет связана с падением доходов населения и неплатежеспособностью предприятий.

В этой связи, добавил он, Россия остается единственной страной, которая может спасти экономическую ситуацию, но долго тушить этот пожар Москва не сможет в том числе потому, что российская экономика сама испытывает проблемы.
 
 
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Единственное достижение в экономике, которого добился Александр Лукашенко на посту президента Беларуси, стало создание IT-сектора, но и эта отрасль сейчас...
 
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