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Сотрудников PandaDoc обвинили не в хищении, а в мошенничестве
Источник материала: Партизан
Сегодня четырем арестованным сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Это уже не хищение из бюджета (часть 4 статьи 2010, как сообщалось 4 сентября), а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.
Сотрудников PandaDoc обвинили не в хищении, а в мошенничестве — до 10 лет
11 сентября четверым сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Как сообщил
Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.
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Сегодня четырем арестованным сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Это уже не хищение из бюджета (часть 4 статьи 2010, как сообщалось 4 сентября), а...
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