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Исход: Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников

11.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На государственном сайте Польши появилась информация о проекте Poland. Business Harbour.


Программа рассчитана на:


ИТ-специалистов (могут получить визу в ускоренном порядке)

стартапы

ИТ-компании

Участники инициативы могут узнать, как начать работу на территории Польши, получить поддержку при перевозе сотрудников и их семей или юридическую и визовую помощь, связаться с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые создают временные офисы и жильё. Плюс поддержка в контактах с инвесторами и гранты.

Кроме того, несколько десятков технологических компаний по всей Польше подготовили для приезжающих специальные предложения по трудоустройству, совмещённые с ускоренной процедурой получения виз. В проекте участвует Software Development Association Poland (SODA) и Польская палата информатики и телекоммуникаций.

Работает специальная телефонная линия +48 22 334 99 77, доступная круглосуточно с понедельника по пятницу. Информация предоставляется на русском и английском языках. Также можно задавать вопросы по электронной почте: [email protected] Решившимся на переезд лицам назначат опекуна, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса.

Программу координируют Министерство развития и Польское агентство инвестиций и торговли совместно с GovTech Polska и Канцелярией Председателя Совета Министров, Министерством иностранных дел, Польским агентством развития предпринимательства и фондом Startup Hub Poland.
 
 
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На государственном сайте Польши появилась информация о проекте Poland. Business Harbour.
 
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