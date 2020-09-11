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Представитель Ватикана: цель моего визита — выразить близость Святого престола к белорусскому народу

11.09.2020 19:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ватикан и глава мировой католической церкви поддерживают белорусский народ, заявил секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер 11 сентября в Минске на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Представитель Ватикана: цель моего визита — выразить близость Святого престола к белорусскому народу

«Я рад быть здесь по многим причинам, — сказал архиепископ Галлахер. — Цель моего визита очень проста: выразить близость папы Франциска и Святого Престола к белорусскому народу в это время, а также близость к католическому сообществу — епископам и верующим».

В свою очередь Макей напомнил, что Александр Лукашенко дважды посещал Ватикан, а также заявил, что ранее переданное папе римскому приглашение приехать в Беларусь по-прежнему в силе. Глава МИД обратил внимание на высокий уровень сотрудничества Беларуси и Святого престола по линии ООН, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, в частности в области противодействия торговле людьми.

«Я думаю, у нас действительно хорошие и конструктивные отношения со Святым престолом, и мы хотели бы, чтобы так было во всех возможных сферах сотрудничества. Думаю, ваш визит является хорошей возможностью обсудить это», — сказал чиновник.

После протокольной части встречи представителей СМИ попросили покинуть зал переговоров.

Архиепископ Галлахер, чью должность можно приравнять к должности министра иностранных дел Ватикана, посещает Беларусь 11—14 сентября. Его визит проходит в сложный период отношений между белорусскими властями и Римско-католическим костелом в Беларуси.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу. Госпогранкомитет до сих пор не прокомментировал инцидент.

1 сентября Александр Лукашенко сообщил, что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан. По его словам, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь, но попал в список невъездных, общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он более известная фигура», — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Ватикан и глава мировой католической церкви поддерживают белорусский народ, заявил секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата...
 
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