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Лукашенко: Настоящая наука должна служить людям
11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Настоящая наука должна служить людям. Об этом Александр Лукашенко говорил сегодня во время посещения Национальной академии наук. Президенту показали новые разработки белорусских ученых. Многие уже внедрены в производство и пользуются спросом в стране и за рубежом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Разработки в сфере космоса, медицины, военной и пищевой промышленности – на выставке около 600 экспонатов. Президенту показывают специальный лазер. Ученые говорят: стоимость двух таких равна цене трактора. Новинки пользуются спросом у западных партнеров. Только в прошлом году Беларусь за счет высоких технологий заработала почти 15 миллиардов долларов.
На встречу с президентом пригласили около 400 ученых, академиков, представителей вузов и предприятий. Говорили об экономике, о запуске АЭС. Затронули насущную тему: сохранение независимости и суверенитета страны.
Президент подчеркнул: государство и впредь будет поддерживать научные разработки. Главное, чтобы была отдача. Если раньше отечественные ноу-хау занимали десятую часть в программе инновационного развития, то теперь – треть. А в планах их должно быть не менее половины.
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Сегодня президенту Беларуси показали новые разработки белорусских ученых. Многие уже внедрены в производство и пользуются спросом в стране и за рубежом.
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