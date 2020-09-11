Лукашенко: Настоящая наука должна служить людям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настоящая наука должна служить людям. Об этом Александр Лукашенко говорил сегодня во время посещения Национальной академии наук. Президенту показали новые разработки белорусских ученых. Многие уже внедрены в производство и пользуются спросом в стране и за рубежом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Разработки в сфере космоса, медицины, военной и пищевой промышленности – на выставке около 600 экспонатов. Президенту показывают специальный лазер. Ученые говорят: стоимость двух таких равна цене трактора. Новинки пользуются спросом у западных партнеров. Только в прошлом году Беларусь за счет высоких технологий заработала почти 15 миллиардов долларов.



«Все эти достижения красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше. Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. И в этой научно-промышленной гонке именно ученый – главный союзник производителя. У нашей страны – не самой богатой природными ресурсами – нет иного выхода, как делать ставку на интеллект», – отметил Лукашенко.



Лукашенко напомнил: в 90-е вопрос «быть ли Белорусской академии наук?» стоял ребром. Тогда страна сохранила фундаментальную научную школу. Сейчас задача номер один – обеспечить преемственность поколений. Нужно заинтересовывать и привлекать молодежь. А потом вместе строить планы на будущее.

«Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы услышать, что предложения наших ученых стали фундаментом этой программы. И чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему я в этот период в стенах Академии наук», – сказал президент Беларуси.

На встречу с президентом пригласили около 400 ученых, академиков, представителей вузов и предприятий. Говорили об экономике, о запуске АЭС. Затронули насущную тему: сохранение независимости и суверенитета страны.

«Ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. Никто кроме нас не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы», – сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул: государство и впредь будет поддерживать научные разработки. Главное, чтобы была отдача. Если раньше отечественные ноу-хау занимали десятую часть в программе инновационного развития, то теперь – треть. А в планах их должно быть не менее половины.