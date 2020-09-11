﻿ Лукашенко: Настоящая наука должна служить людям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Настоящая наука должна служить людям

11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настоящая наука должна служить людям. Об этом Александр Лукашенко говорил сегодня во время посещения Национальной академии наук. Президенту показали новые разработки белорусских ученых. Многие уже внедрены в производство и пользуются спросом в стране и за рубежом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Разработки в сфере космоса, медицины, военной и пищевой промышленности – на выставке около 600 экспонатов. Президенту показывают специальный лазер. Ученые говорят: стоимость двух таких равна цене трактора. Новинки пользуются спросом у западных партнеров. Только в прошлом году Беларусь за счет высоких технологий заработала почти 15 миллиардов долларов.

«Все эти достижения красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше. Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. И в этой научно-промышленной гонке именно ученый – главный союзник производителя. У нашей страны – не самой богатой природными ресурсами – нет иного выхода, как делать ставку на интеллект», – отметил Лукашенко.

Лукашенко напомнил: в 90-е вопрос «быть ли Белорусской академии наук?» стоял ребром. Тогда страна сохранила фундаментальную научную школу. Сейчас задача номер один – обеспечить преемственность поколений. Нужно заинтересовывать и привлекать молодежь. А потом вместе строить планы на будущее.

«Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы услышать, что предложения наших ученых стали фундаментом этой программы. И чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему я в этот период в стенах Академии наук», – сказал президент Беларуси.

На встречу с президентом пригласили около 400 ученых, академиков, представителей вузов и предприятий. Говорили об экономике, о запуске АЭС. Затронули насущную тему: сохранение независимости и суверенитета страны.

«Ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. Никто кроме нас не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы», – сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул: государство и впредь будет поддерживать научные разработки. Главное, чтобы была отдача. Если раньше отечественные ноу-хау занимали десятую часть в программе инновационного развития, то теперь – треть. А в планах их должно быть не менее половины.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президенту Беларуси показали новые разработки белорусских ученых. Многие уже внедрены в производство и пользуются спросом в стране и за рубежом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кизим: "Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика