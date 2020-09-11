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По имени Победа: как Виктория Азаренко переиграла Серену Уильямс на US Open

11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один шаг до Большого шлема: белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира US Open. В полуфинале она обыграла не кого-нибудь, а саму Серену Уильямс, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Она оставалась внешне спокойной даже когда «горела» в первом сете. Казалось, что сценарий этого матча Виктория прочитала заранее. Начиная со второго сета, она уже диктовала Серене свои условия. Азаренко победила и разрушила мечту знаменитой американки, которая так хотела выиграть свой 24-й «шлем».

«Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определенно был такой день. Я знала, что наша борьба никогда не заканчивается. Об этом я говорила еще перед встречей. Раньше я была молода, мое эго было большим, теперь оно стало меньше – и результаты пришли», – заявила теннисистка.

Невероятный итог полуфинала, в котором Уильямс не проигрывала с 2016 года. Чуть позже Серена признается, что для нее это станет хорошим уроком.

Этот матч уже прозвали поединком двух мам. В декабре 2016-го Азаренко родила сына, а почти год спустя у Уильямс появилась дочь. Обе сумели вернуться в большой теннис и выйти на прежний уровень.

«Родитель – это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребенка. Я надеюсь, что женщины во всем мире знают, что им все по силам», – призналась Виктория.

В субботу в финале US Open 31-летняя белорусская теннисистка сыграет даже с более грозной, чем Уильямс, соперницей – Наоми Осакой. По мнению многих обозревателей, японская спортсменка сейчас в своей лучшей форме.

Напомним, что Виктория Азаренко дважды доходила до финала US Open, но проигрывала решающие матчи. Последний раз это было в 2013 году.



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В субботу в финале соревнований белорусская теннисистка сыграет с Наоми Осакой.
 
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