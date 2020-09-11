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По имени Победа: как Виктория Азаренко переиграла Серену Уильямс на US Open
11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Один шаг до Большого шлема: белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира US Open. В полуфинале она обыграла не кого-нибудь, а саму
Она оставалась внешне спокойной даже когда «горела» в первом сете. Казалось, что сценарий этого матча Виктория прочитала заранее. Начиная со второго сета, она уже диктовала Серене свои условия. Азаренко победила и разрушила мечту знаменитой американки, которая так хотела выиграть свой 24-й «шлем».
Невероятный итог полуфинала, в котором Уильямс не проигрывала с 2016 года. Чуть позже Серена признается, что для нее это станет хорошим уроком.
Этот матч уже прозвали поединком двух мам. В декабре 2016-го Азаренко родила сына, а почти год спустя у Уильямс появилась дочь. Обе сумели вернуться в большой теннис и выйти на прежний уровень.
В субботу в финале US Open 31-летняя белорусская теннисистка сыграет даже с более грозной, чем Уильямс, соперницей – Наоми Осакой. По мнению многих обозревателей, японская спортсменка сейчас в своей лучшей форме.
Напомним, что Виктория Азаренко дважды доходила до финала US Open, но проигрывала решающие матчи. Последний раз это было в 2013 году.
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В субботу в финале соревнований белорусская теннисистка сыграет с Наоми Осакой.
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