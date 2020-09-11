Астроном-любитель из Бразилии открыл крупный околоземный астероид

Источник материала: Tut.by

Бразильский астроном-любитель Леонардо Амарал обнаружил крупный астероид 2020 QU6 диаметром около 700 метров. Он сблизился с Землей в четверг и пролетел на расстоянии в 40 миллионов километров от ее поверхности, пишет ТАСС со ссылкой на Планетарное общество .



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«Это событие стало очередным напоминанием о том, что мы открыли далеко не все крупные околоземные астероиды. Для полноценной защиты Земли от космических угроз мы должны продолжать поддерживать наземную астрономию и вкладывать средства в космические проекты, подобные телескопу NEOSM», — прокомментировал ведущий советник по космической политике Планетарного общества Кейси Дрейер.

Астероид 2020 QU6, который Леонардо Амарал открыл в конце августа этого года, стал одним из самых крупных околоземных астероидов за последние годы. При этом он не был потенциально опасен для человечества и жизни на Земле, так как в обозримом будущем не приблизится к ней на опасное расстояние.

Он совершает оборот вокруг Солнца примерно за 3,2 года, удаляясь от него вдвое дальше, чем расположена орбита Земли. 2020 QU6 пересекает орбиту Марса и достигает внутренней границы главного пояса астероидов. В максимальной точке сближения с Солнцем астероид почти достигает орбиты Земли, подходя к светилу на 1,1 астрономической единицы (средняя дистанция между светилом и нашей планетой).

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую «перепись» среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Сейчас астрономам известно около 22 тысяч астероидов, которые периодически сближаются с Землей на относительно небольшое расстояние.

Почти две тысячи из них входят в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) — перечень малых небесных тел, которые потенциально опасны для жизни на Земле. Чтобы попасть в этот список, астероид должен подойти к нашей планете на расстояние не больше 8 млн км, а также быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу регионального масштаба.