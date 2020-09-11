ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астроном-любитель из Бразилии открыл крупный околоземный астероид

11.09.2020 20:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бразильский астроном-любитель Леонардо Амарал обнаружил крупный астероид 2020 QU6 диаметром около 700 метров. Он сблизился с Землей в четверг и пролетел на расстоянии в 40 миллионов километров от ее поверхности, пишет ТАСС со ссылкой на Планетарное общество.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

«Это событие стало очередным напоминанием о том, что мы открыли далеко не все крупные околоземные астероиды. Для полноценной защиты Земли от космических угроз мы должны продолжать поддерживать наземную астрономию и вкладывать средства в космические проекты, подобные телескопу NEOSM», — прокомментировал ведущий советник по космической политике Планетарного общества Кейси Дрейер.

Астероид 2020 QU6, который Леонардо Амарал открыл в конце августа этого года, стал одним из самых крупных околоземных астероидов за последние годы. При этом он не был потенциально опасен для человечества и жизни на Земле, так как в обозримом будущем не приблизится к ней на опасное расстояние.

Он совершает оборот вокруг Солнца примерно за 3,2 года, удаляясь от него вдвое дальше, чем расположена орбита Земли. 2020 QU6 пересекает орбиту Марса и достигает внутренней границы главного пояса астероидов. В максимальной точке сближения с Солнцем астероид почти достигает орбиты Земли, подходя к светилу на 1,1 астрономической единицы (средняя дистанция между светилом и нашей планетой).

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую «перепись» среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Сейчас астрономам известно около 22 тысяч астероидов, которые периодически сближаются с Землей на относительно небольшое расстояние.

Почти две тысячи из них входят в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) — перечень малых небесных тел, которые потенциально опасны для жизни на Земле. Чтобы попасть в этот список, астероид должен подойти к нашей планете на расстояние не больше 8 млн км, а также быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу регионального масштаба.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он не представляет опасности для жизни на Земле.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все сделал Машеров». Политолог назвал единственное достижение Лукашенко в экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика