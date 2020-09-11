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Просто душка. Макей подтвердил представителю Ватикана приглашение Папе Римскому посетить Беларусь

11.09.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером в пятницу подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.



"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском.

Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом". "Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, "Беларусь и Святой Престол имеют высокий уровень сотрудничества в ООН, основанный на общих принципах и моральных ценностях". Про недружественный шаг, когда гражданина Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь, прессе не сообщают, но ясно, что визит госсекретаря Ватикана именно про это.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола,...
 
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