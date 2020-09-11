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Как власть перестала слышать спортсменов

11.09.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биатлонистки долгие годы считались наиболее приближенными к Александру Лукашенко спортсменками. Тем показательнее их позиция по отношению к происходящему в стране.

Как власть перестала слышать спортсменов
Фото БЕЛТА
 Любимица главы государства Дарья Домрачева назвала происходящее в стане «несправедливым ужасом». Она обратилась к ОМОНу:  «ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста, услышьте», пишет gazetaby.com



Еще дальше пошла олимпийская чемпионка Надежда Скардино, которую Александр Лукашенко лично поздравлял со спортивными успехами и называл «молодцом». Биатлонистка заявила, что Беларуси нанесен «огромный имиджевый удар», что против мирных протестующих бросают ОМОН и военных, что до сих пор не заведено ни одного дела о превышении силовиками полномочий…

Однако Александр Лукашенко упорно делает вид, что не слышит мнений ведущих спортсменов, и сводит все к «отморозкам» и «боевикам», якобы пытающимся разделить Беларусь: мол, только они критикуют действия власти. А биатлонисток, фристайлистов и представителей других видов, подписавших открытое письмо с требованием признать выборы недействительными и наказать виновных в зверских издевательствах над задержанными за участие в мирных демонстрациях, для нынешнего руководителя Беларуси как будто не существует в природе.

Власть словно внезапно оглохла и перестала слышать олимпийских чемпионов и победителей первенств мира и Европы. Александра Герасименя, Анна Гуськова, Александра Романовская, Николай Козеко, Мелитина Станюта и еще полтысячи спортсменов – всех их не удостоили даже ответа.

И это наглядно демонстрирует цену утверждений власти, что она настроена на диалог.
 
 
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Биатлонистки долгие годы считались наиболее приближенными к Александру Лукашенко спортсменками. Тем показательнее их позиция по отношению к происходящему в...
 
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