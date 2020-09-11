



Дипломат предупреждал пограничников о нарушении Венской конвенции и предполагал, что им после досмотра "будут звонить очень многие люди".









Кизим – белорусским пограничникам: Вы ищете людей или что-то другое?

Скриншот: Пограничный комитет Беларуси / Telegram





Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим грозил дипломатической войной в связи с отказом белорусских пограничников пропустить его автомобиль без осмотра. Это следует из видео, которое разместил 11 сентября в Telegram Пограничный комитет Беларуси.





Кизим заявил, что, согласно Венской конвенции, никто не имеет права без уважительных причин осматривать багаж дипломата при его въезде в страну пребывания. Пограничник сказал, что не станет досматривать сумки, но хотел бы увидеть, что в багажнике.





"Сейчас вам будут звонить очень многие люди. Но дело не в этом. Вы делаете свою работу правильно, я думаю так. Проблема не во мне. Багажник открою, нет вопросов. Вы ищете людей или что-то другое? Но тем самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я сразу говорю", – сказал Кизим.









Пограничник ответил, что понимает дипломата, на что посол заявил: "Когда ваш посол будет ехать, будет совсем по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?"





В Погранкомитете уверяют, что в действиях сотрудников пограничного поста "Новая Гута" не было нарушений Венской конвенции.





"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



