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Путин примет Лукашенко в Сочи

11.09.2020 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подписание документов не планируется.

Визит пройдет на фоне продолжающихся второй месяц в Беларуси протестов против фальсификации итогов президентских выборов.

 
 
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Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.
 
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