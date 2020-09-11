Путин примет Лукашенко в Сочи

Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подписание документов не планируется.

Визит пройдет на фоне продолжающихся второй месяц в Беларуси протестов против фальсификации итогов президентских выборов.