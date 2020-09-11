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Лия Ахеджакова прокляла тех, кто отдает приказы бить и убивать мирных людей в Беларуси

11.09.2020 21:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Легенда советского кино Лия Ахеджакова записала видеообращение, в котором поддержала протесты в Беларуси и прокляла тех. кто отдает приказы бить и убивать мирных людей.

«Меня просто переполняют чувства и не могу найти слова», - говорит Лия Ахеджакова.

«Как и все мои друзья, я восхищаюсь и всей душой поддерживаю тех людей, которые вышли на улицы городов Беларуси. Этот мирный протест, эти девчонки с цветами и в белых платьях. Я слушаю их умные, взвешенные слова, которые выкладывают журналисты и блогеры в интернете. Это все образованные интеллигентные люди. Слушаю лидеров и молюсь за них. Не дай Бог, чтобы они попали в руки садистов, которые от имени власти унижают, избивают, насилуют мирных людей за их гражданскую позицию. Не знаю, дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты и те, кто развязал им руки и кто отдавал им приказ убивать без суда и следствия лидеров этого гражданского противостояния – будь они прокляты! Жыве Беларусь!».

 
 
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Легенда советского кино Лия Ахеджакова записала видеообращение, в котором поддержала протесты в Беларуси и прокляла тех. кто отдает приказы бить и убивать мирных...
 
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