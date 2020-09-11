«Я занимался пропагандой, не скрываю»: что успел сказать экс-глава пула Лукашенко перед тем, как его задержали и осудили

Источник материала: KYKY

Сегодня осудили журналиста Дмитрия Семченко, задержанного вечером 10 сентября. Эту ночь Дмитрий провел на Окрестина, а днем 11 сентября суд признал его виновным в участии в незаконной акции 16 августа и назначил ему 15 суток ареста. Хотя Дмитрий уверял, что находился на митинге как корреспондент: тогда он еще работал на ОНТ.

Как оказалось, до задержания и суда Семченко успел дать интервью Ксении Собчак. Сегодня оно вышло на ютуб-канале Ксении в программе «Осторожно: новости!». Вот о чем успел рассказать Дмитрий.

«Пуловский журналист – это высшая каста на государственном телевидении, – рассуждает журналист. – Выше уже некуда. Я был начальником пула.

14 лет в общей сложности я на телевидении – на разных телеканалах. Почти 12 лет я посвятил ОНТ – самый популярный канал в Беларуси. Все мечтают на него попасть. <…> Я занимался пропагандой, я этого не скрываю. Мы могли где-то приукрасить действительность. Говорить о плюсах и немножко умолчать о минусах, показывать сильные стороны власти. Но мы никогда не врали. Вот я могу сегодня ответить за каждое мое слово во всех моих репортажах и рубриках, которые я делал и вел».

Напомним, до 13 августа Дмитрий Семченко возглавлял президентский пул Александра Лукашенко. Уволился Дмитрий в знак протеста против милицейского насилия над участниками мирных митингов, не прекращающихся в Беларуси после выборов президента.

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