ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвоката Колесниковой Илью Салея оставили под стражей, переводят в тюрьму на Володарского

11.09.2020 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для Ильи Салея, юриста штаба Виктора Бабарико и одного из адвокатов члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, 11 сентября избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, сегодня истекли 72 часа с момента задержания сына, после которых должно быть принято решение освободить его либо взять под стражу.

Илья Салей имеет статус подозреваемого по уголовному делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларуси").

"Из изолятора временного содержания на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, -сказал Салей-старший. - Там он будет ждать обвинения»
.
Илью Салея задержали утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В этот же день в Минске по тому же уголовному делу задержали члена президиума Координационного совета юриста Максима Знака. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Вечером с санкции прокурора Колесниковой и знака избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Ильи Салея, юриста штаба Виктора Бабарико и одного из адвокатов члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гайдукевич: белорусов нужно уводить с улиц, но не с помощью ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика