|
"Власть совершает ужасную ошибку". Интервью экс-главы "президентского пула" российской журналистке Собчак перед арестом
Источник материала: Партизан
Бывшего ведущего и руководителя президентского пула журналистов на канале ОНТ Дмитрия Семченко 11 сентября арестовали на 15 суток. Его обвинили в участии в неразрешенных массовых мероприятиях. Незадолго до ареста он дал интервью российской журналистке Ксении Собчак.
Семченко задержали 10 сентября. До недавнего времени он работал на телеканале ОНТ, возглавлял президентский пул официальных журналистов. Однако после событий 9-12 августа решил уйти с телеканала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Власть совершает ужасную ошибку". Интервью экс-главы "президентского пула" российской журналистке Собчак перед арестом
Бывшего ведущего и руководителя президентского пула журналистов на канале ОНТ Дмитрия Семченко 11 сентября арестовали на 15 суток. Его обвинили в участии в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)