Сколько денег вкладывают в Беларусь российские инвесторы

пишет Завтра твоей страны. Данные по остаткам прямых инвестиций на 1 апреля 2020 года (по принципу активов/пассивов) опубликовал Центробанк Российской Федерации,Завтра твоей страны.





Объем прямых инвестиций со стороны резидентов России в компании на территории Беларуси на эту дату составил 3 587 млн долларов, включая 2 981 млн долларов – участие в капитале и 606 млн долларов – различные долговые инструменты (ссуды, займы, товарные кредиты). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма прямых инвестиций из России в Беларусь сократилась. Год назад она составляла 4 140 млн долларов, включая вложения в капитал 3 612 млн долларов.





Белорусская экономика является важнейшим объектом вложений российских инвесторов на территории бывшего СССР. Она по-прежнему опережает своих ближайших преследователей — Казахстан (3 350 млн долларов), Украину (2 927 млн долларов) и Латвию (2 166 млн долларов).









В мировом масштабе Беларусь 16-ая по привлекательности. За последний год она пропустила вперед остров Джерси (25 982 млн долларов), по которому Центробанк начал публиковать данные, и резко ставший интересным российскому капиталу Сингапур (8 256 млн долларов).





Остров Джерси вышел на третье место по объему привлеченных из России средств, уступая только Кипру (180 067 млн долларов) и Нидерландам (44 444 млн долларов). В число самых привлекательных для российского капитала стран входят также Австрия (26 829 млн долларов), Великобритания (20 960 млн долларов), Швейцария (19 893 млн долларов), Люксембург (19 588 млн долларов), Германия (9 576 млн долларов), Ирландия (9 190 млн долларов), США (7 014 млн долларов), Британские Виргинские острова (6 550 млн долларов), Испания (6 395 млн долларов), Турция (5 609 млн долларов) и Багамы (4 422 млн долларов).





Всего на 1 апреля 2020 года объем прямых инвестиций из России за рубеж составил 450 107 млн долларов. На аналогичную дату 2019 года эта сумма составляла 458 789 млн долларов.







