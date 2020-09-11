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Белорусам советуют не бронировать туры с транзитом в Украине
Источник материала: Партизан
Кабмин Украины запретил иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию страны.
Белорусам советуют не бронировать, а белорусским турфирмам — приостановить продажу туров с транзитом в Украине.
Приостановить бронирования с вылетом из Украины белорусские туроператоры просят с 11.09 по 28.09 до выяснения обстоятельств по пересечению транзитом по территории страны.
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Кабмин Украины запретил иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию страны.
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