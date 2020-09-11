Белорусам советуют не бронировать туры с транзитом в Украине





Белорусам советуют не бронировать, а белорусским турфирмам — приостановить продажу туров с транзитом в Украине.





Приостановить бронирования с вылетом из Украины белорусские туроператоры просят с 11.09 по 28.09 до выяснения обстоятельств по пересечению транзитом по территории страны.