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Минск реальный: Макей встретился с представителем Ватикана, а возле Красного костёла были задержания

11.09.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 сентября в Минске прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея и представителя Ватикана — секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата архиепископа Пола Ричарда Галлахера.


Во время встречи в МИДе Беларуси / mfa.gov.by

 Как пишет пресс-служба МИДа "в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации в Беларуси".

Подозреваем, что речь шла и о Тадеуше Кондрусевиче, которого не впустили в Беларусь после поездки в Польшу.

Отметим, что ОМОН не отдыхал. В этот же день возле Красного костёла в Минске были задержания. Силовики в масках не позволили женщинам зайти в храм, их вытаскивали и  некоторых из них задержали, пишет euroradio.fm Они даже зашли в костёл и вытаскивали людей оттуда. 
 
Теги: Минск
 
 
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1 сентября в Минске прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея и представителя Ватикана — секретаря по отношениям с государствами Государственного...
 
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