Минск реальный: Макей встретился с представителем Ватикана, а возле Красного костёла были задержания





Во время встречи в МИДе Беларуси / mfa.gov.by





Как пишет пресс-служба МИДа "в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации в Беларуси".





Подозреваем, что речь шла и о Тадеуше Кондрусевиче, которого не впустили в Беларусь после поездки в Польшу.



