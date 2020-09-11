Возле Красного костела неизвестные в штатском задержали несколько женщин

Как минимум несколько женщин задержано сегодня вечером у входа в Красный костел на площади Независимости в Минске.

В социальных сетях и телеграм-каналах размещены видеозаписи с места событий. Задержаниям, которые производили мужчины в штатском и масках, безуспешно пыталась воспрепятствовать известная активистка оппозиции Нина Багинская. Один из неизвестных в камуфляже сломал древко, на которое она повесила бело-красно-белый флаг.

Утром возле Минского областного суда было задержано несколько человек, пришедших поддержать стачком «Беларуськалия». В суде рассматривалось дело о незаконности забастовки шахтеров.