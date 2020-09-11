В Гомеле задержали двух преподавателей вузов, журналистку и активистов

В Гомеле 11 сентября милиция задержала двух преподавателей вузов, ряд активистов и журналистку.





В 8:00 возле Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого одиночный пикет в поддержку Юрия Корзуна, шахтера «Беларуськалия», приковавшего себя наручниками на глубине 305 метров, провел преподаватель вуза Вадим Бельский. Его задержала милиция. Позднее суд принял решение об аресте преподавателя на трое суток.

В 13:00 около того же вуза прошел пикет в поддержку задержанного преподавателя. После этого были задержаны студентка Милана Евреинова, а также преподаватель Белорусского государственного университета транспорта историк и краевед Евгений Маликов.

Утром в Гомеле на выходе из подъездов их домов задержали активистов Илью Миронова, Сергея Степанца и Юрия Шацкого. Последнего отпустили из милиции после «профилактической беседы».

Также милиция задержала журналистку Ларису Щирякову, ее доставили в Гомельский РОВД. С утра силовики дежурят под домом, где живет журналистка Марина Дробышевская. Сотрудники в штатском пытались проникнуть в квартиру, настойчиво звонили в домофон и затем в дверь. «Так звонили, что сожгли звонок», — сообщила Дробышевская БелаПАН. Приходила милиция и по месту жительства журналиста Евгения Меркиса.

По сообщению правозащитника Леонида Судаленко, утром 11 сентября милиция задержала 58-летнего Александра Иванова. Впоследствии суд наказал его семисуточным административным арестом.

На рабочем месте в Гомельском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья милиция задержала Ивана Шалыгина. Он участвовал в Марше единства, который прошел 6 сентября в областном центре.