Власти объявили бастующих шахтеров вне закона

Суд признал забастовку солигорских шахтеров незаконной. Такое решение было принято впервые в истории независимой Беларуси.





С иском в суд обратился прокурор Минской области Сергей Хмарук. Заявление подано в интересах ОАО «Беларуськалий», где с 17 августа бастуют шахтеры. Прокурор попросил суд признать забастовку и решение о ее проведении незаконными.

Заседание проходило 11 сентября в Минском областном суде. Процесс вела судья Валентина Короткевич.



На переднем плане — заместитель генерального директора по производству ОАО «Беларуськалий» Олег Черкас

В суде представители «Беларуськалия» признали, что забастовка на предприятии длилась два дня. 17 августа на работу не вышло 120 человек, 18 августа — 671 работник. Часть работников вышла на работу, но не приступила к исполнению своих обязанностей. По данным стачечного комитета, за проведение забастовки подписалось 6-7 тысяч работников. Всего на предприятии работает более 17,5 тысячи человек.

«17—18 августа три из четырех рудоуправлений были остановлены по причине неэффективной работы. Четвертое рудоуправление работало на загрузке 67%, что в принципе считается эффективным, поэтому остановка не производилась. 19 августа в течение дня все рудоуправления были запущены», — рассказал заместитель генерального директора по производству ОАО «Беларуськалий» Олег Черкас.

Сейчас, по его словам, загрузка на всех четырех рудоуправлениях составляет 100%. У администрации «Беларуськалия» пока нет информации об ущербе, причиненном забастовкой шахтеров.

«Мы постарались минимизировать ущерб от этого [забастовки]. Объемы, которые планировались к отгрузке в августе, перенесены на сентябрь без ущерба для нашего предприятия и покупателей. Сегодня производство нацелено на выполнение плана на сентябрь и компенсацию тех объемов, которые перешли с августа на сентябрь», — сказал заместитель генерального директора.



Справа — председатель Независимого профсоюза горняков Юрий Захаров, слева — зампред Белорусского независимого профсоюза Сергей Черкасов.

Но, как выяснилось, часть шахтеров по-прежнему не ходит на работу. Некоторых уже уволили за прогул. Некоторых не могут найти и выяснить причины отсутствия на рабочем месте. По данным стачкома, в стачке сейчас находится более 20 человек.

Руководство «Беларуськалия» и прокуратура считают забастовку и решение о ее проведении незаконными, потому что они проведены с нарушениями Трудового кодекса.



Представитель прокуратуры Светлана Мандрикова

Как заявила на заседании представитель прокуратуры Светлана Мандрикова, до объявления и начала забастовки не было проведено примирительной комиссии, не соблюдена процедура принятия решения об объявлении и проведении забастовки, наниматель не был своевременно предупрежден стачкомом о решении провести забастовку, выдвигаемые в ходе забастовки требования не связаны с разрешением коллективного трудового спора и прочее. По этим причинам она попросила суд удовлетворить иск в полном объеме.

Ответчиком по иску значился стачечный комитет предприятия, сопредседателями которого на момент забастовки были Сергей Шиц и Анатолий Бокун. Последний не присутствовал на заседании, поскольку отбывает 15-суточный арест за участие в несанкционированной акции.



Сергей Шиц и его адвокат Владимир Пыльченко

Сергей Шиц на суде пояснил, что 21 августа сложил с себя полномочия сопредседателя стачкома и больше не имеет к нему никакого отношения. По этой причине, отметил адвокат ответчика Владимир Пыльченко, его подзащитный не может быть ответчиком по делу. И стачечный комитет, добавил юрист, тоже не может быть ответчиком по делу, поскольку по закону это могут быть граждане, юридические лица, административные территориальные единицы и Республика Беларусь. Он попросил суд отказать прокуратуре в удовлетворении иска.

Интересы Сергея Шица на суде также представляла юрист Белорусского конгресса демократических профсоюзов Елена Еськова. Она отметила, что забастовка шахтеров проходила в исключительных для нашей страны условиях.





По словам представителя независимых профсоюзов, работники «Беларуськалия» были возмущены грубейшей фальсификацией результатов выборов, а также жесточайшими разгонами, издевательствами, избиениями и убийствами мирных граждан, поэтому в знак протеста вышли на забастовку.

Юрист отметила, что по белорусскому законодательству работники имеют право на забастовку только для разрешения коллективного трудового спора, что существенно ограничивает права трудящихся. «В этой стране невозможно провести законную забастовку», — подчеркнула Елена Еськова.

Вместе с тем, продолжила она, по международным законодательным актам, которые подписала Беларусь, работники имеют право на забастовку в том числе в знак протеста против социальной и экономической политики государства.

«Наш народ против социальной и экономической политики государства, которая проводится. Люди в своих трудовых интересах и в интересах будущего наших детей пошли на такую меру под угрозой потери работы и дисциплинарных взысканий. Просто люди способны на поступки, чтобы защищить свою страну», — сказала юрист БКДП.

Она также попросила судью отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.



Слева — экс-кандидат в президенты, сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев

Заслушав доводы сторон и после часового перерыва для принятия решения, судья Валентина Короткевич признала незаконной забастовку шахтеров «Беларуськалия».

«Я удовлетворяю исковые требования прокурора. Считаю, что они основаны на законе. И хотя было заявлено требование о признании незаконной забастовки в течение 17—18 августа, но поскольку в последующие дни также имели место факты отказа от работы отдельных работников по мотивам поддержания требований стачкома, суд посчитал необходимым посчитать незаконной забастовку, начатую с 17 августа», — сказала Валентина Короткевич.

Решение может быть обжаловано в течение 15 дней в Верховном суде. Ответчик пока не решил, воспользуется ли этим правом.

Фото Сергея Сацюка