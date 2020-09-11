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На ночь глядя. Добро пожаловать в Беларусь!

11.09.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети набирает популярность коллаж под названием «Дожинки».

На ночь глядя. Добро пожаловать в Беларусь!
На первый взгляд - горькая шутка на злобу дня, как писали в советских газетах.
 Но! Репутация власти Беларуси такова, что, как оказалось, за границей этот снимок восприняли как фотофакт.
 
 
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В сети набирает популярность коллаж под названием «Дожинки».
 
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