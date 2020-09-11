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На ночь глядя. Добро пожаловать в Беларусь!
Источник материала: Партизан
В сети набирает популярность коллаж под названием «Дожинки».
На первый взгляд - горькая шутка на злобу дня, как писали в советских газетах.
Но! Репутация власти Беларуси такова, что, как оказалось, за границей этот снимок восприняли как фотофакт.
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В сети набирает популярность коллаж под названием «Дожинки».
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