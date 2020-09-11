ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчины, сбежавшие от силовиков на территорию посольства, поговорили с ООН: Что с ними будет теперь

11.09.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня утром двое мужчин — Владислав Кузнечик и его отец Виталий — перелезли через забор посольства Швеции, чтобы спастись от силовиков.

Мужчины рассказали, что их пытались схватить еще на акции 6 сентября в Витебске, использовали против них слезоточивых газ, били дубинками, но они убежали и скрывались 4 дня, опасаясь преследования. Сегодня они попытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить там убежища. Их не впустили, поэтому они перепрыгнули через забор и таки попали на территорию диппредставительства. Силовики окружили посольство и ждали, пока им выдадут мужчин, но они до сих пор не ушли, сообщает TUT.BY.

Владислав Кузнечик рассказал, что сотрудники посольства принесли им воды и еды. Также, по его словам, они помогли связаться с ООН, где мужчинам объяснили, что на территории Беларуси ни одно посольство им не даст политическое убежище — получить его можно только, если человек уже за границей.

Владислав и Виталий покидать территорию диппредставительства Швеции не планируют.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром двое мужчин — Владислав Кузнечик и его отец Виталий — перелезли через забор посольства Швеции, чтобы спастись от силовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские ИТ-компании ищут разные варианты для релокейта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика