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Белорусские ИТ-компании ищут разные варианты для релокейта
Источник материала: Партизан
Между тем в ПВТ пока нет информации о намерениях резидентов выйти из Парка.
— К нам не поступило ни одного заявления от резидентов о желании выйти из Парка высоких технологий. Скорее, наоборот: за август мы получили порядка 80 заявлений о вступлении в ПВТ новых компаний. Объективную картину, в том числе по кадровой численности парка, мы увидим позже. Давать оценки и делать какие-либо выводы относительно всей отрасли преждевременно, —
На начало июля резидентами ПВТ являлись 886 компаний, в которых работало около 63 тысяч человек.
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Между тем в ПВТ пока нет информации о намерениях резидентов выйти из Парка.
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