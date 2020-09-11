ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские ИТ-компании ищут разные варианты для релокейта

11.09.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Между тем в ПВТ пока нет информации о намерениях резидентов выйти из Парка.

— К нам не поступило ни одного заявления от резидентов о желании выйти из Парка высоких технологий. Скорее, наоборот: за август мы получили порядка 80 заявлений о вступлении в ПВТ новых компаний. Объективную картину, в том числе по кадровой численности парка, мы увидим позже. Давать оценки и делать какие-либо выводы относительно всей отрасли преждевременно, — прокомментировали Onliner в пресс-службе ПВТ. 



На начало июля резидентами ПВТ являлись 886 компаний, в которых работало около 63 тысяч человек. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем в ПВТ пока нет информации о намерениях резидентов выйти из Парка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые автомобили значительно подорожают - Белорусская автомобильная ассоциация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика