Коляска для двойни: как правильно выбрать и на что обратить внимание при покупке

Источник материала: Tut.by



Быть родителем двойни — это двойное счастье и одновременно трудности с выбором практичной коляски. В этой статье редакция TAM.BY поделится советами о том, как выбрать коляску для двойни, которая не разочарует и прослужит долго.

Содержание:

Виды колясок для двойни



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В зависимости от конфигурации, детские магазины в Минске предлагают коляски для двойни несколько видов:

Люльки — оснащены двумя блоками и предназначены для новорожденных до одного года.

Прогулочные — легкие коляски с возможностью компактного сложения, также подходящие для двоих детей.

Трансформеры — считаются универсальными, поскольку совмещают люльку и прогулочный тип, которые могут сменять друг друга благодаря особенностям механизма. Частая конфигурация — люльки, которые трансформируются в прогулочные блоки.

Коляски 2-в-1 — для детей 0−3 лет, отличаются от трансформеров необходимостью хранить блоки отдельно.

Сиденья в коляске могут располагаться двумя способами: рядомилидруг за другом. Модели первого типа удобны тем, что малыши во время прогулки могут играть и общаться друг с другом, поскольку находятся на близком расстоянии. Родителям становится легко контролировать малышей.

Однако такая модель имеет недостаток — габариты. Коляска имеет большую ширину, редко помещается в узкие дверные проемы и в лифте, занимает много места в коридоре при хранении. Если это критично для вас, советуем выбирать конструкцию с сиденьями друг напротив друга: дети все так же смогут общаться, правда, вам придется наблюдать за их действиями, постоянно заглядывая сбоку.

Второй тип коляски — с сидениями, расположенными друг за другом, — сравнительно компактен и легко помещается в лифт и проем входных дверей. Недостаток классической модели (в которой одна люлька расположена ниже другой) заключается в том, второй малыш будет чувствовать себя некомфортно.

В таких случаях производители предлагают коляски-паровозики, в которых заднее сиденье приподнимается: родители видят, чем занимаются дети, и при необходимости могут разворачивать люльки по ходу или против движения.

Ниже мы перечислили, как выбрать коляску для двойни, отталкиваясь от габаритов, комплектующих (колеса, ручка) и типа сезона.

Вес коляски



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Главное, что следует учесть родителям малышей-погодок после выбора конструкции, — это вес коляски. Модели для двойни намного тяжелее, чем обычные коляски: к общей массе прибавляется вес детей, бутылочки с напитками, гигиенические средства, одежда — и другие необходимые вещи в местах хранения.

Чтобы не растеряться в вопросе о том, как выбрать коляску для двойнипо весу, ориентируйтесь на легкие модели. Обязательно посетите магазин, попробуйте покатать коляску, оценить вес, измерьте длину и ширину, сопоставив с размерами дверных проемов квартиры и подъезда.

Шасси и колеса

Обратите внимание на степень качества шасси — рамы, к которой крепится люлька с колесами: конструкция должна быть крепкой и устойчивой. Стандартные коляски оснащены четырьмя колесами, если необходима повышенная маневренность, есть смысл приобрести модель с шестью.

Тип колес подбирается в зависимости от стиля прогулок: для выхода в город подойдут пластиковые колеса, для природы рекомендуем большие надувные колеса из мягких материалов.

Ручка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Какая ручка считается наиболее удобной — это дело вкуса родителей. Кто-то ищет коляску с одинарной рукояткой, а кто-то выбирает с двумя ручками. Окончательно определиться поможет тестирование коляски в магазине или салоне.

Зима или лето: есть ли разница?

Коляски для двойни универсальны для всех сезонов. Готовясь к зиме или лету, учитывайте степень утепления и дополнительные сменные аксессуары. Например, в холодное время года следует выбирать большие колеса и плотные непродуваемые материалы, а летом заменить на легкий текстиль с дышащими подкладками, дополнив коляску москитными сетками и зонтиками от солнца.

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