Латвия выразила беспокойство о безопасности Алексиевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 11 сентября позвонил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич и выразил «полную поддержку Латвией белорусского общества в его стремлении к политическим правам и свободам».

«Мы заботимся о безопасности госпожи Алексиевич и продолжим ее поддерживать», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

Европейские дипломаты посетили писательницу 9 и 10 сентября после того, как в ее квартиру звонили неизвестные. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не находится в заключении либо вынужденно покинул страну. 20 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).