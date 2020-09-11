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Латвия выразила беспокойство о безопасности Алексиевич

12.09.2020 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 11 сентября позвонил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич и выразил «полную поддержку Латвией белорусского общества в его стремлении к политическим правам и свободам».

«Мы заботимся о безопасности госпожи Алексиевич и продолжим ее поддерживать», — написал Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

Европейские дипломаты посетили писательницу 9 и 10 сентября после того, как в ее квартиру звонили неизвестные. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не находится в заключении либо вынужденно покинул страну. 20 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

 
 
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 11 сентября позвонил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане...
 
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