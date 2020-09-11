Почему трескается напольная плитка и как этого избежать

Источник материала: Tut.by



Керамическая плитка — популярный напольный материал, который отличается разнообразием стиля и привлекательностью. В сравнении с некоторыми покрытиями, керамическая плитка уступает в прочности и чаще повреждается. Команда TAM.BY разобралась, почему трескается напольная плитка и как избежать ошибок в монтаже.

Плохо подготовленное основание

Нередко нарушается технология монтажа при цементной стяжке: раствор не успевает высохнуть, керамика кладется на сырое основание, в результате чего трескаются цемент и сама плитка.

Важно дождаться полного застывания раствора. Для высыхания стяжки толщиной в 1,5−3 сантиметра требуется три-пять суток, а для 10-сантиметрового слоя — до пяти недель. Если использовать самовыравнивающиеся смеси, то класть плитку необходимо не раньше, чем через 10−15 дней.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Неровности основания

Если основание пола неровное, отделочный материал будет «гулять», что в конечном итоге приведет к появлению трещин. Помните, что класть плитку необходимо на ровную, тщательно подготовленную поверхность.

Укладка на древесину

Старайтесь избегать монтажа плитки на деревянное основание. Древесина — «дышащий» материал, который подвержен температурному расширению. Это влияет на затирку, клей и саму облицовку, что приводит к трещинам. Если древесина — единственно возможный материал для основы, то сперва прикрепите к нему листы гипсокартона, покройте грунтовкой, просушите и только после этого должна можно заказать укладку плитки в Минске .

Неправильное хранение

При хранении в холодном помещении плитка подвергается конденсации. Материал накапливает влагу, которая замерзает и при отогреве может трескаться. Чтобы не допустить этого, приобретайте облицовку в строительных магазинах или супермаркетах и храните ее в рекомендованных условиях. В холодный сезон с осторожностью закупайтесь на открытых рынках: там не всегда соблюдается температурный режим для хранения.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Низкое качество клея

Старайтесь не пользоваться клеем с истекшим сроком годности: есть риск того, что плитка растрескается после укладки. Также не экономьте на клее: смесь низкого качества может привести к демонтажу и восстановлению покрытия, что обойдется недешево. Клей должен быть жидкой консистенции, чтобы заполнять пустоты, а также обладать пластичностью и высокой степенью сцепки.

Проникновение воды под плитку

Высокая влажность «разрушает» клей, отчего плитка отслаивается и трескается. Во избежание дефекта обработайте основу водоотталкивающей пропиткой, а после монтажа тщательно заделайте все стыки и швы.

Усадка дома

Усадка — нормальное явление для новостроек: как городских многоэтажек, так и частных загородных домов. Происходит усадка здания в первые несколько лет, поэтому специалисты рекомендуют не проводить некоторые облицовочные работы в этот период.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Температурные расширения

Одна из причин, объясняющая, почему трескается напольная плитка, — перепады температур в помещении, когда при жаре материал расширяется, а при холоде — сжимается. Проблема предупреждается путем использования качественного герметика, которым необходимо обработать швы между плитками.

Человеческий фактор

Еще одна распространенная причина, почему трескается напольная плитка, — несоблюдение технологии укладки. Если хотите получить качественную работу с гарантией на монтаж, советуем выбирать профильную компанию, которая имеет опыт в проведении облицовочных работ.

Надеемся, эта статья помогла вам узнать больше, почему трескается напольная плитка и на что обратить внимание перед монтажом. Нужна помощь в выборе материалов — спрашивайте в строительных магазинах и фирменных салонах плитки из каталога TAM.BY.