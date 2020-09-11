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Мальчик "взорвал" соцсети трюками на BMX – видео

12.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Познакомьтесь с Коннором Ститтом, 9-летней звездой BMX, чей потрясающий бэкфлип стал вирусным США. Коннор стал сенсацией в Instagram после того, как его видео с обратным сальто, стало вирусным. Сейчас у 9-летнего мальчика около 49000 подписчиков, которые следят за его действиями на BMX в социальных сетях.

YouTube / Sputnik Беларусь / Ruptly
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Вращение на штанге, сальто на 360 градусов, прыжки в высоту, юная звезда BMX может все. Впервые мальчик С момента его первого набега на BMX в два года, он катается с тех пор.

"BMX - это действительно весело, потому что я люблю подышать воздухом и чувствую, что летишь", - объяснил он.

Коннор мечтает однажды стать профессиональным гонщиком BMX и звездой YouTube. А пока он наслаждается практикой и изучением новых трюков.

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Девятилетний ребенок выполняет невероятные для своего возраста трюки, снимает их на видео и выкладывает в сеть. Смотрите на видео, почему мальчик стал известным.
 
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