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Мальчик "взорвал" соцсети трюками на BMX – видео
12.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Познакомьтесь с Коннором Ститтом, 9-летней звездой BMX, чей потрясающий бэкфлип стал вирусным США. Коннор стал сенсацией в Instagram после того, как его видео с обратным сальто, стало вирусным. Сейчас у 9-летнего мальчика около 49000 подписчиков, которые следят за его действиями на BMX в социальных сетях.
Вращение на штанге, сальто на 360 градусов, прыжки в высоту, юная звезда BMX может все. Впервые мальчик С момента его первого набега на BMX в два года, он катается с тех пор.
"BMX - это действительно весело, потому что я люблю подышать воздухом и чувствую, что летишь", - объяснил он.
Коннор мечтает однажды стать профессиональным гонщиком BMX и звездой YouTube. А пока он наслаждается практикой и изучением новых трюков.
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Девятилетний ребенок выполняет невероятные для своего возраста трюки, снимает их на видео и выкладывает в сеть. Смотрите на видео, почему мальчик стал известным.
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