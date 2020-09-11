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Итоги переписи населения Беларуси: инфографика
12.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Перепись населения Беларуси состоялась в октябре 2019 года. Ее впервые провели без бумажных анкет, с использованием IT-технологий.
Основные итоговые данные переписи населения Беларуси – в инфографике Sputnik.
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Некоторые итоговые данные переписи населения Беларуси, прошедшей осенью 2019 года, – в инфографике Sputnik.
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