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Итоги переписи населения Беларуси: инфографика

12.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Перепись населения Беларуси состоялась в октябре 2019 года. Ее впервые провели без бумажных анкет, с использованием IT-технологий.

Основные итоговые данные переписи населения Беларуси – в инфографике Sputnik.

 
 
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Некоторые итоговые данные переписи населения Беларуси, прошедшей осенью 2019 года, – в инфографике Sputnik.
 
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