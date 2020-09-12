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В Беларуси выбрали самых спортивных сотрудников Департамента охраны МВД
12.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортивный экзамен сегодня сдавали сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси. На старт вышли семь команд со всей страны, передает телеканал «МИР 24».
На старт вышли и служебные собаки. От слаженной работы милиционера и четвероногого правоохранителя зависел результат всей команды. Бельгийские и немецкие овчарки патрулируют улицы в составе групп задержания.
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Участникам нужно было как можно быстрее преодолеть полосу препятствий. Условия соревнований были приближены к реальным.
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