В Беларуси выбрали самых спортивных сотрудников Департамента охраны МВД

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивный экзамен сегодня сдавали сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси. На старт вышли семь команд со всей страны, передает телеканал «МИР 24».



Участникам нужно было как можно быстрее преодолеть полосу препятствий. Условия соревнований были приближены к реальным: бежали не в спортивном костюме, а в милицейской форме и туфлях. Многие чтобы показать хороший результат, приматывали обувь к ноге скотчем.

«Все сотрудники выкладывались, как могли. Время на подготовку было сложное, вы понимаете, из-за эпидемиологической ситуации в целом в стране. Они – молодцы, подготовились и показали свою силу и волю к выполнению задач», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр Шепелев.

На старт вышли и служебные собаки. От слаженной работы милиционера и четвероногого правоохранителя зависел результат всей команды. Бельгийские и немецкие овчарки патрулируют улицы в составе групп задержания.