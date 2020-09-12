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Денег нет, но все под контролем. Смотрите на «Доске позора», какие ремонты не устраивают людей
Источник материала: Tut.by
Очередная порция критики читателей в рубрике «
Минск, улица Нововиленская, 21, корпус 1. Вот такой «прекрасный» стояк холодной воды в доме 1968 года постройки. Здесь ни разу не было капитального ремонта, обращения в ЖЭС и администрацию района успехов не приносят.
Станция Олехновичи, Молодечненское направление. Автор фото делится своими впечатлениями: «сделан отличный ремонт перрона, здания станции, внешних элементов вспомогательных помещений, туалета: тут и плитка разных цветов и фактур, тут и дизайнерская покраска, и двери пластиковые… А вот посетителей „дамской комнаты“ (думаю, что и „комнаты джентельменов“) внутри ждет вот такой сюрприз». Вернее, позорный для 21-го века сортир с дыркой в полу.
Минск, улица Бабушкина, 2 В. У пешеходного перехода у перекрестка — столб стоит посередине.
Минск, школа № 37. Уже много лет (даже после небольшого дождя) попасть на территорию школы или выйти с нее не так уж и просто. Вероятно, что в школе готовят прыгунов в длину для Олимпийской сборной.
Минск, улица Монтажников. На фото — участок дороги за ТЭЦ-4. На этом участке дороги много промышленных предприятий, соответственно по дороге постоянно ездят грузовые машины.
Шедевральный ремонт крыльца подъезда № 4 дома18 по улице Зеленой в Поставах. Плясь раствора — и готово!
Минск, пересечение улиц Интернациональной и Городского вала. Соберите уже это Лего, наконец.
Минск, улица Я. Мавра, 10. Пешеходная дорожка возле стадиона гимназии. Здесь установлена только одна решетка над желобом ливневой канализации. Гулять с коляской очень не удобно.
Гомель, Новобелицкий район. Из этого района нам прислали целый репортаж. Вот, например, фото трещин на стенах двухэтажного дома по улице Головачева, 6, которые образовались из-за капремонта дома по улице Севастопольская, 103 и замены теплотрассы рядом.
«Пьяная» лавочка на ООТ «Переезд» в сторону ликеро-водочного завода по улице Севастопольской.
Детская площадка для занятий баскетболом во дворе по улице Ильича прямо напротив администрации Новобелицкого района.
Минск, проспект Партизанский 78. Провода в подъезде после капремонта выглядят довольно странно. Может, электрики еще не закончили свою работу?
Витебск, улица Кирова, 6. Здесь вот так выглядит вход в подъезд.
Мачулищи. Люди жалуются на благоустройство в поселке под Минском: дорога на электричку — в ужасном состоянии, вечером фонари работают не все, а идти с электрички нужно через лес, а участке от улицы Полевая до Связистов вовсе отсутствуют фонари.
Боровляны, улица 40 лет Победы, 10. После дождя, даже самого незначительного, чтобы войти четвертый подъезд надо сначала разуться и закатать брюки. Как сообщают жильцы дома, на все обращения в местный ЖЭУ один ответ: «В кратчайшие сроки при наступлении благоприятных погодных условий, работы будут выполнены». Пока же электрощитовая залита водой, вода уходит под квартиру на первом этаже. Кстати, жильцы подъезда уже трижды обращались в прямой эфир программы «Белорусское времечко». Но ничего не меняется, хотя на всех эфирах присутствовал главный идеолог министерства ЖКХ, который заверял, что все «берет на контроль».
А это просто строительный юмор из Гомеля — в перерывах можно и пошутить.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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