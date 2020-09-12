Денег нет, но все под контролем. Смотрите на «Доске позора», какие ремонты не устраивают людей

Источник материала: Tut.by

Очередная порция критики читателей в рубрике « Доска позора ». Традиционно у нас много фото откровенно плохих ремонтов. А еще жители из разных городов страны прислали примеры, когда с благоустройством еще советских времен давно пора что-то сделать, но «денег нет» и «все под контролем».

Минск, улица Нововиленская, 21, корпус 1. Вот такой «прекрасный» стояк холодной воды в доме 1968 года постройки. Здесь ни разу не было капитального ремонта, обращения в ЖЭС и администрацию района успехов не приносят.









В столовой «Амкодора» на проспекте Жукова в Минск. При хорошем ремонте в туалете такой шпингалет на пластиковой двери смотрится весьма экзотично.



Фото предоставлено читателем

Станция Олехновичи, Молодечненское направление. Автор фото делится своими впечатлениями: «сделан отличный ремонт перрона, здания станции, внешних элементов вспомогательных помещений, туалета: тут и плитка разных цветов и фактур, тут и дизайнерская покраска, и двери пластиковые… А вот посетителей „дамской комнаты“ (думаю, что и „комнаты джентельменов“) внутри ждет вот такой сюрприз». Вернее, позорный для 21-го века сортир с дыркой в полу.









Минск, улица Бабушкина, 2 В. У пешеходного перехода у перекрестка — столб стоит посередине.



Фото предоставлено читателем

Минск, школа № 37. Уже много лет (даже после небольшого дождя) попасть на территорию школы или выйти с нее не так уж и просто. Вероятно, что в школе готовят прыгунов в длину для Олимпийской сборной.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Монтажников. На фото — участок дороги за ТЭЦ-4. На этом участке дороги много промышленных предприятий, соответственно по дороге постоянно ездят грузовые машины.









А когда нет даже асфальта, то можно представить, что происходит с этой дорогой под тяжестью грузовых машин. Иногда, перед приездом высокопоставленных людей дорогу засыпают песком и ровняют. Этого хватает на один-два дня.





Шедевральный ремонт крыльца подъезда № 4 дома18 по улице Зеленой в Поставах. Плясь раствора — и готово!



Фото предоставлено читателем

Минск, пересечение улиц Интернациональной и Городского вала. Соберите уже это Лего, наконец.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Я. Мавра, 10. Пешеходная дорожка возле стадиона гимназии. Здесь установлена только одна решетка над желобом ливневой канализации. Гулять с коляской очень не удобно.



Фото предоставлено читателем

Гомель, Новобелицкий район. Из этого района нам прислали целый репортаж. Вот, например, фото трещин на стенах двухэтажного дома по улице Головачева, 6, которые образовались из-за капремонта дома по улице Севастопольская, 103 и замены теплотрассы рядом.



Фото предоставлено читателем

«Пьяная» лавочка на ООТ «Переезд» в сторону ликеро-водочного завода по улице Севастопольской.



Фото предоставлено читателем

Детская площадка для занятий баскетболом во дворе по улице Ильича прямо напротив администрации Новобелицкого района.









Минск, улица Есенина, 65. Такие дорожки в детском саду № 558. В 2018 году здание садика отремонтировали, а дорожки не смогли — остались разбитыми. Как нам сообщает читатель, администрация детского сада несколько раз делала заявку на ремонт, но ремонта все нет.









Правда, есть надежда, что в следующем году появятся новые дорожки — в администрации Московского района так пообещали по крайней мере. Если деньги будут.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Партизанский 78. Провода в подъезде после капремонта выглядят довольно странно. Может, электрики еще не закончили свою работу?



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Кирова, 6. Здесь вот так выглядит вход в подъезд.



Фото предоставлено читателем

Мачулищи. Люди жалуются на благоустройство в поселке под Минском: дорога на электричку — в ужасном состоянии, вечером фонари работают не все, а идти с электрички нужно через лес, а участке от улицы Полевая до Связистов вовсе отсутствуют фонари.









Так же они недовольны состоянием дорожек возле местных магазинов.





Боровляны, улица 40 лет Победы, 10. После дождя, даже самого незначительного, чтобы войти четвертый подъезд надо сначала разуться и закатать брюки. Как сообщают жильцы дома, на все обращения в местный ЖЭУ один ответ: «В кратчайшие сроки при наступлении благоприятных погодных условий, работы будут выполнены». Пока же электрощитовая залита водой, вода уходит под квартиру на первом этаже. Кстати, жильцы подъезда уже трижды обращались в прямой эфир программы «Белорусское времечко». Но ничего не меняется, хотя на всех эфирах присутствовал главный идеолог министерства ЖКХ, который заверял, что все «берет на контроль».

А это просто строительный юмор из Гомеля — в перерывах можно и пошутить.



Фото предоставлено читателем