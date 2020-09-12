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В Малиновке открылась первая в городе попугайня. Побывали там
Источник материала: Tut.by
В минуте ходьбы от станции метро «Малиновка» заработала первая в городе
Создатели уверяют, что аналогов такому проекту в Минске нет. Птичник разместился на 100 квадратных метрах в помещении рядом с конечной станцией метро, 70 «квадратов» из них заняты попугаями. В день открытия сюда пришли десятки гостей, а один из попугаев обрел новый дом: любую птицу, которая вам понравилась, можно купить.
Первую попугайню в Беларуси владельцы заведения
Совладелица обеих точек с птицами Марта Коробкова поделилась:
— В Гродно мы продолжали открываться каждый день, ожидая гостей. Прокормить наших птичек мы могли даже в условиях отсутствия посетителей, а вот стоимость аренды для нас уже была неподъемной. Последней надеждой стал сбор на платформе MolaMola — благодаря этой поддержке мы выстояли.
— Почему решили открывать еще одну попугайню в такое непростое время?
— Когда мы переживали пандемию в Гродно, нас поддерживали многие минчане. Говорили: «Жаль, что вас нет в Минске». Тогда мы задумались: возможно, стоит открыть попугайню в столице?
Команда проекта решила, что эту идею можно осуществить. Какое-то время ушло на поиск птиц и подготовку помещения, а потом в Беларуси начались массовые протесты. Политическая ситуация в стране владельцев не остановила:
— Отступать было уже некуда — и мы рискнули. Решили, что сейчас белорусам не помешает немного ярких красок и новых эмоций. Тем более что у нас развлекательное заведение, куда приходят в том числе с детьми. Малыши в этой ситуации ни при чем: им все равно хочется куда-то ходить.
— Попугайня в Минске — значительно более дорогой проект, чем в Гродно?
— Да. Он намного больше по масштабу и по количеству птиц (тут их более 300, а в Гродно — около 100. — Прим. TUT.BY). В минской попугайне живут два ара — это самые большие попугаи в мире. На их покупку ушла весомая часть вложений.
Марта рассказывает, что все собранные через MolaMola деньги пошли на оплату аренды гродненской попугайни, ее модернизацию и переезд на новое место. А вот открыть столичный птичник им помог знакомый, который вложил в проект свои инвестиции.
— Сейчас во всем мире стараются отказываться от работы с животными — взять хотя бы западные цирки. Почему вы все-таки работаете в таком формате?
— В цирках, как правило, звери живут в контейнерах, в маленьких клетках. Их дрессируют — порой варварскими методами. У нас немного другой формат. Если птица не захочет прилететь на плечо гостя или не захочет есть с рук, мы ее не заставим. Поэтому нам кажется, что наше дело немного более лояльное. Мы, наоборот, позволяем попугаям жить не в клетке, а в большом вольере, где они могут летать, создавать семьи, общаться с другими птицами. А еще даем возможность людям посмотреть на эту жизнь со стороны.
Марта говорит, что пока их бизнес не сталкивался с критикой со стороны зоозащитников. А вот в ситуации с контактным зоопарком в Гродно, владелицей которого является собеседница, было больше негодования, находились противники.
В минской попугайне поселили птиц разных мастей: от волнистиков всех цветов радуги до больших «царей» стаи — ара, обладающих самым крепким клювом на земле. Здесь же живут неразлучники, розеллы, какарики, кореллы и целое семейство певчих птиц — всего более 16 видов пернатых.
— Наши попугаи пока разговаривать не могут — они еще слишком маленькие для этого. Попугаям ара всего четыре месяца: мы специально взяли их в младенчестве, чтобы их с рождения выкормить, чтобы они были полностью ручными, не боялись людей и не вредничали.
Владельцы отмечают, что ручные обитатели попугайни присядут к гостям на руки не только из интереса: питомцев можно угостить лакомствами. Корм продается на месте, он стоит два рубля. Марта успокаивает, что перекормить птичек не получится: они знают свою меру. А вот смотреть под ноги в первое время гостям лучше внимательнее:
— Сейчас попугаи по привычке ищут корм под ногами. Со временем (говорю из личного опыта) они привыкнут к тому, что вся еда — у людей в руках, и пересядут на ветки.
Возрастных ограничений для посещения попугайни нет. Взрослым и детям старше восьми лет билеты обойдут в 16 рублей, детям от трех до восьми лет — в 12 рублей, детям младше трех лет — бесплатно. Вход свободный для людей с инвалидностью и ветеранов ВОВ, а также для именинников в день рождения. Консультанты готовы провести экскурсию по залу, с птицами можно сфотографироваться.
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В минуте ходьбы от станции метро «Малиновка» заработала первая в городе «Попугайня». На семидесяти «квадратах» здесь расселились более 300 экзотических птиц,...
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