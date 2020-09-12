Яркий фантик для вашего телевизора. Посмотрели «Мулан» (видео)

Источник материала: Onliner Со скрипом и скрежетом многократно отменяемые и переносимые блокбастеры все же продолжают выходить в сентябре. «Мулан» мы собрались смотреть еще в марте. Белорусам, впрочем, не привыкать ждать, поэтому диснеевский блокбастер можно увидеть начиная с сентября. Если коротко, то очередной ремейк «Диснея» совершенно не похож на своего мультяшного прародителя.

Должно было получиться отличное кино

С ремейками у «Диснея» получается не очень хорошо. «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев» — вряд ли хоть кто-нибудь скажет, что все эти фильмы, вышедшие в прошлом году, превзошли оригинал. К ремейку «Мулан» подошли с особым вниманием. Этому проекту дали все, чтобы он покорил новых зрителей и от него не отвернулись бы те, кто помнит его совсем другим.

Первоисточник. Авторам не надо было придумывать концепцию своего кинодетища с нуля. У «Мулан» есть отличная основа в качестве китайской легенды о девушке, отправившейся на войну вместо престарелого отца, и одноименного мультфильма 1998 года выпуска.



Кадр из «Мулан» 1998 года

Сюжет в целом остается неизменным, и в данном случае это хорошо. Все знают, о какой истории пойдет речь, многим интересно, как ее удалось воплотить с применением современных технологий. При этом, конечно, разбавить знакомый сюжет какими-то новыми элементами никогда не поздно. На примере «Короля Льва» мы уже видели, что ставка только на технологии, а также дословное цитирование оригинала не находит понимания у многих зрителей. В конце концов, мультяшную историю почти четвертьвековой давности никак не назовешь идеальной с точки зрения сюжета для большого современного кино.

Авторы ленты не скрывали, что фильм «Мулан» по сравнению с диснеевской же анимацией станет взрослее, серьезнее и актуальнее. А еще — более китайским. Оригинальный мультфильм в свое время на родине легенды совсем не зашел. Поэтому новую ленту решили сделать такой, чтобы она понравилась всем. Как-никак Китай — один из ключевых кинорынков после США. Неудивительно, что работать над лентой и формировать ее бюджет доверили в том числе китайской стороне. Кстати, о бюджете…

Бюджет. На съемки фильма «Мулан» потратили не менее $200 млн. Для ремейков «Диснея» сумма если не астрономическая, то близкая к ней. Дороже стоил разве что прошлогодний «Король Лев», однако там есть фотореалистичная CGI-графика, которая делает эту картину передовой в техническом плане.

Вся остальная переснятая классика стоила дешевле «мулановских» $200 млн. Это касается даже напичканного спецэффектами «Аладдина» с его «золотым» звездным составом.





К слову, оригинальный мультфильм «Мулан» тоже влетел создателям в копеечку (около $150 млн в сегодняшних ценах с учетом инфляции). Но качественная анимация диснеевского уровня, особенно в 1990-х, никогда не стоила дешево. Над мультиком работали почти пять лет, используя передовые для того времени программные технологии Pixar.

В общем, на $200 млн хоть в Голливуде, хоть в Китае, хоть в любом уголке мира даже сегодня можно сделать все что угодно. Если не шедевр, так хоть блокбастер на все времена. И актерский состав, разумеется, подобрать надо самый топовый.

Актеры. Так как фильм «Мулан» не в последнюю (скорее даже в первую) очередь рассчитан на азиатских зрителей, то других вариантов, кроме как соответствующий актерский состав, не было. В конце концов, одной из причин, по которой 22 года назад в Китае не приняли мультфильм, были чересчур западные образы и повадки героев.

Хоть обошлось без Джеки Чана, но на кастинг авторы ленты не поскупились. Вот хотя бы Джет Ли, получивший широкую известность в СССР еще в 1980-х в качестве «второго Брюса Ли». А потом была роль злодея в четвертой части «Смертельного оружия», «Герой», «Мумия», «Неудержимые» и так далее.





Лю Ифэй, исполнительница роли Мулан, пока не очень известна на Западе, но чрезвычайно популярна в Китае в том числе в качестве поп-звезды. С тем же Джетом Ли она уже снималась вместе в американо-китайском блокбастере «Запретное царство».

Состав съемочной группы — тоже отнюдь не новички (за такие-то деньги!). Разве что некоторые сомнения вызывала режиссер Ники Каро, до этого не имевшая опыта в съемках дорогих блокбастеров. Зато у нее в портфолио несколько неплохих драм и номинация за короткометражку на Каннском кинофестивале.

Все складывалось хорошо, но…

…что-то пошло не так

Новый фильм «Мулан» — не самый плохой вариант для семейного просмотра. И все же, как это уже не раз бывало с ремейками «Диснея», даже в этом случае ребенку, скорее всего, больше понравится оригинальный мультфильм. Хотя бы потому, что он веселее. Взрослым же новинка, вероятно, не «зайдет» по нескольким причинам.

Сюжет. Странно предъявлять претензию к ремейку за его сюжет. Новый сюжет «Мулан» мало похож на старый, и в этом нет ничего плохого. Фильм и правда оказался ближе к китайской легенде, чем к мультфильму. Такой подход имеет право на жизнь и при грамотной реализации мог бы вывести картину на более высокий уровень по сравнению с диснеевской анимацией.

Мулан здесь куда серьезнее, чем в мультике. Никаких шуток и легкомысленных бесед с напарниками и коллегами. Самое главное в жизни — не предать свой род, быть честной и, конечно, спасти императора, пусть даже ценой собственной жизни. Юмору в этой парадигме места не осталось, ну и ладно.





Сюжетно-сценарная беда «Мулан» связана совсем с другим. По мере просмотра фильма взрослый зритель испишет три толстые тетрадки вопросами о логичности повествования. Понятно, что речь о сказке, но, когда человек буквально тонет в лавине снега, а рядом как ни в чем не бывало скачет лошадь со всадником, это даже в сказке выглядит надуманно. Или вот, например, освобождаешь ты узника из пут и вдруг видишь, как злодей неподалеку целится в тебя из лука. Как быть? Правильно, как можно быстрее развязать правую руку, чтобы пленник успел схватить ею выпущенную стрелу.

У «Мулан» вообще большие проблемы с мотивацией и поведением героев, а также с элементарной логичностью их поступков.

Актеры. Актерский состав действительно сильный, однако и здесь авторы ленты не смогли воспользоваться преимуществом. Актерам банально нечего играть. Лю Ифэй старается хоть как-то проявить свой талант в «разговорных» эпизодах. Но что можно сделать в рамках предельно клишированного сценария?





Со второстепенными ролями дела обстоят еще хуже. Даже в мультфильме 1998 года были свои характеры у трех сослуживцев Мулан. В фильме их образы хоть и остались, но какие-то совсем призрачные, и вызывают они разве что недоумение, так как вообще не имеют никакой ценности для развития сюжета.

Джет Ли в роли императора — максимально заскриптованный штамп. Основные антагонисты такие же неинтересные и картонные. Удивляет разве что способность некоторых переобуваться на лету. Я буквально моргнул — и не заметил, как один из героев фильма успел сменить свою политическую ориентацию.

Где деньги? «Мулан» — очень яркий и красивый прежде всего за счет своей кричащей разноцветности фильм. Это идеальный скринсейвер продолжительностью почти два часа, который запросто можно ставить на беспрерывное воспроизведение, чтобы показывать друзьям, на что способен ваш новый или старый телевизор.

И все же заставка за $200 млн — это очень (самая?) дорогая в мире заставка. Куда пошли все эти деньги, совершенно непонятно. Если вы считаете, что попытка сделать серьезное кино о Мулан одновременно обещает масштабные сцены сражений или хотя бы просто красивую хореографию боев, то перед нами не тот случай.

Батальных сцен как таковых нет, а мелкие стычки между персонажами фильма сделаны так, будто их постановкой занимались девочки из школьного клуба кройки и шитья. Динамику вялым дракам попытались придать с помощью дерганой камеры и постоянной смены угла обзора — стандартное решение в малобюджетных картинах.





Порой «Мулан» начинает напоминать индийские боевики с их «неприкасаемыми» драками, мимимишной напускной брутальностью и серьезными лицами при неимоверно глупых поступках. Кажется, еще чуть-чуть — и честной народ на экране бросится в пляс. До этого почему-то не доходит.

5 Оценка автора «Мулан» — еще один неудачный ремейк «Диснея». Красивое кино, авторы которого забыли, что, помимо ярких цветов, в фильме должно быть что-нибудь еще. Лента годится для семейного просмотра, но громкого события из премьеры не получилось.

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